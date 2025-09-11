Tactica „Salamului” și „flotele de țânțari”. Drona, noua armă amenințătoare a Rusiei, care testează flancul estic al NATO

De la lovirea unei nave ucrainene în Delta Dunării până la pătrunderea unor drone în spațiul aerian al Poloniei, Kremlinul pare să transmită Occidentului un avertisment dur, calculat și departe de a fi întâmplător, scrie Kyiv Post.

Într-un peisaj de război care se reinventează cu fiecare lună, atacul cu dronă navală asupra unei nave ucrainene în proximitatea graniței cu România și, ulterior, o incursiune aeriană în spațiul polonez au ridicat semne serioase de întrebare în cancelariile occidentale. În spatele acestor acțiuni se conturează o strategie clară, susțin analiștii militari: testarea reacției și coeziunii NATO.

Drona – instrumentul asimetric preferat al Moscovei

Atacul asupra navei Simferopol, în Delta Dunării, la doar 200 de metri de granița României, nu a fost doar un exercițiu de intimidare, ci o demonstrație de forță în materie de război naval asimetric. Glen Howard, președintele Saratoga Foundation, a descris operațiunea drept „planificată meticulos”. Imaginile filmate și difuzate de partea rusă au avut, de asemenea, o valoare propagandistică precis calculată, observă George Scutaru, fost consilier prezidențial pe securitate națională.

Este un semnal că Rusia nu doar că dispune de capacități navale avansate, dar e și pregătită să le folosească în spații restrânse, fluide și greu de controlat, cum este sistemul hidrografic al Dunării. Este o schimbare majoră în paradigmă: de la manevre maritime clasice la atacuri cu drone în zone greu accesibile, dar esențiale din punct de vedere economic și strategic.

Dr. Steven Wills, expert naval în cadrul Center for Maritime Strategy, avertizează că vulnerabilitățile flancului estic sunt expuse, mai ales în acele spații care nu intră automat sub protecția Articolului 5 al NATO. Delta Dunării, nod logistic crucial pentru exporturile de cereale ale Ucrainei, dar și potențial hub energetic al României în următorii ani, devine o zonă de interes strategic major.

Războiul naval intră în era dronelor

Admiralul Ihor Kabanenko, fost adjunct al ministrului ucrainean al Apărării, subliniază că dacă Ucraina a fost pionieră în utilizarea dronelor navale, Rusia a învățat rapid. Manevrele „July Storm” din Marea Baltică, în care drone rusești de atac au fost desfășurate cu succes, confirmă direcția în care se îndreaptă doctrina navală rusă.

Capacitatea Moscovei de a proiecta putere în teatre maritime limitate – cum sunt Marea Neagră sau Marea Baltică – este sporită de aceste sisteme. Strategia „flotelor țânțar” (n.r. nave rapide, mici, manevrabile) capătă o relevanță crescută. Căpitanul Andrii Rîjenko, fost ofițer în marina ucraineană, recunoaște că lipsa de sincronizare între agențiile de apărare, absența antrenamentelor anti-sabotaj și controlul deficitar al accesului pe Dunăre au contribuit la succesul atacului rusesc.

Mai grav, orice navă de peste 50 de metri devine, în acest context, o țintă. Soluția? O flotă agilă, greu de detectat, ușor de dispersat. Rusia însăși folosește deja drone FPV și ambarcațiuni mici pentru a vâna nave ucrainene.

Tactica ”salamului” face referire la metoda folosită de Stalin în Europa de Est ca să distrugă politicile liberale, ”felie” cu ”felie”, arată digi24.

Polonia – ținta unui nou test strategic

Dacă Dunărea a fost scena unui atac simbolic, incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost un act de provocare în toată regula. Aeroporturi închise temporar, avioane F-35 poloneze și o baterie germană Patriot activate – este pentru prima dată când NATO reacționează direct la o amenințare aeriană rusească deasupra teritoriului aliat.

Aaron Korewa, director al biroului Atlantic Council din Varșovia, spune clar: Rusia testează voința Occidentului, iar drona e doar un pion în această strategie. Tactica este veche – cunoscută drept „tactica salamului”: pași mici, calculați, care nu justifică o reacție disproporționată, dar care, cumulat, mută granițele acceptabilului.

Oksana Neciporenko, cercetătoare în cadrul Atlantic Council, atrage atenția: pentru Ucraina, acest tip de agresiune e deja rutină. Pentru Europa, e un test. Răspunsul Poloniei – invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO – a fost prompt, dar încă simbolic. Consultările au început, dar următorii pași vor conta cu adevărat.

Un război în zona gri, cu implicații globale

Daniel Fried, fost ambasador american în Polonia, consideră că Rusia încearcă să extindă zona gri de insecuritate cât mai spre vest. Pentru el, răspunsul trebuie să fie clar și dublu: economic și militar. Ian Brzezinski, fost subsecretar american al Apărării, propune sancțiuni dure – de tip „body slam” – asupra economiei ruse și o prezență militară consistentă pe flancul estic.

Dincolo de interceptări și alianțe, miza este una sistemică: cât de pregătită este NATO să contracareze un adversar care folosește ambiguitatea, tehnologia și slăbiciunile structurale pentru a submina stabilitatea regională?

Puterea economică și determinarea Poloniei

Evenimentele recente au readus Polonia în centrul strategiei de securitate a Europei. Cu o alocare bugetară de 4,8% din PIB pentru apărare în 2025 – cea mai mare din NATO –, Varșovia investește masiv în modernizarea armatei. Profesorul Piotr Arak subliniază că această decizie nu este doar simbolică, ci una strategică: Polonia vrea să fie garantul securității regionale, nu doar beneficiarul acesteia.

Cu avioane de generația a cincea, apărare antiaeriană de top și o armată în expansiune, Polonia își asumă rolul de bastion estic al Alianței. Însă avertismentele ucrainenilor rămân valabile. Reacțiile slabe nu descurajează Moscova – dimpotrivă.

„Cu cât reacția e mai moale, cu atât următoarea lovitură va fi mai dură”, avertizează Nechyporenko. O lecție simplă, dar vitală, pe care NATO nu-și permite să o ignore.

