De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei

Refacerea mlaștinilor desecate ale Uniunii Europene ar putea contribui simultan la apărarea teritoriilor în fața unei eventuale invazii rusești și la combaterea schimbărilor climatice, scrie politico.eu.

În februarie 2022, în timp ce trupele ruse se apropiau de Kiev, Oleksandr Dmitriev, consultant în apărare și cunoscător al terenurilor mlăștinoase din nord-estul capitalei ucrainene, a avut o idee radicală: să dinamiteze barajul care devia cursul râului Irpin, readucând la viață o zonă mlăștinoasă abandonată din perioada sovietică.

„Devine un teren imposibil de traversat — cum spun pasionații de off-road”, a declarat Dmitriev. Propunerea sa a primit aprobarea comandamentului militar din Kiev. Odată cu distrugerea barajului, râul și-a reluat cursul, inundând terenurile joase. Rezultatul: înaintarea forțelor ruse din nord a fost practic oprită.

Ukrainian authorities allowed the Kyiv reservoir to flood in and around Irpin. Here is the effect; Russian Tanks and Infantry Fighting Vehicles abandoned in the mud.#UkraineRussiaWar#RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/7XUltQN8CC — Alex Tiffin (@RespectIsVital) April 2, 2022

Această intervenție de urgență, aparent disperată, este astăzi privită cu alți ochi în mai multe capitale de-a lungul flancului estic al NATO. State precum Polonia și Finlanda explorează acum restaurarea turbăriilor din zonele de frontieră, văzând în ele o dublă soluție: un obstacol natural în fața tancurilor și o metodă eficientă de stocare a carbonului.

Turbării pentru climă și securitate

Terenurile mlăștinoase bogate în turbă, deși acoperă doar 3% din suprafața planetei, stochează aproximativ o treime din carbonul organic din soluri – de două ori mai mult decât pădurile. În starea lor naturală, aceste ecosisteme sunt greu de penetrat de vehicule grele și, în același timp, funcționează ca rezervoare naturale de carbon.

Problema este că, în Europa, jumătate din mlaștini au fost drenate pentru agricultură, ceea ce nu doar că le-a făcut traversabile pentru tancuri, ci și le-a transformat în surse majore de emisii de gaze cu efect de seră. În 2022, turbăriile degradate ale UE au emis echivalentul a 124 milioane de tone de CO₂ – aproape cât emisiile anuale ale Olandei.

Pentru a remedia situația, noua Lege a Restaurării Naturii a UE impune statelor membre să restaureze 30% dintre mlaștinile degradate până în 2030 și 50% până în 2050. Guvernele trebuie să prezinte până în septembrie 2026 planuri concrete pentru atingerea acestor ținte.

O idee veche, adaptată la realitățile moderne

Istoric, terenurile mlăștinoase au fost folosite ca obstacol defensiv în Europa – de la triburile germanice care au învins legiunile romane în anul 9 d.Hr., până la războiul sovieto-finlandez din anii 1940. Însă ideea de a reînvia intenționat astfel de peisaje în scopuri defensive este relativ nouă.

În Finlanda, ideea capătă contur politic. Deputatul Pauli Aalto-Setälä, ofițer în rezervă, a propus anul trecut restaurarea turbăriilor de la granița de est. „Avem zone excelente care pot fi reînverzite — pentru climă, dar și pentru a deveni inaccesibile militar,” a spus acesta.

Ministerele Apărării și Mediului din Finlanda vor începe din toamnă discuții pe tema unui proiect pilot.

În Polonia, natura intră în strategie

În Polonia, proiectul „Scutul de Est” — un plan de fortificare a graniței estice cu o valoare estimată la 10 miliarde de zloți (aproximativ 2,3 miliarde euro) — include și obiective de protecție a mediului, cum ar fi refacerea turbăriilor și împădurirea zonelor de frontieră.

Ecologiștii polonezi, care promovează ideea de apărare bazată pe natură de mai mulți ani, afirmă că discuțiile cu Ministerul Apărării sunt în curs, iar reacțiile inițiale sunt pozitive. „Am constatat că interesele noastre sunt perfect compatibile,” spune Wiktor Kotowski, ecolog și membru în consiliul consultativ guvernamental pentru conservarea naturii.

Turbării în linia întâi

Cea mai mare concentrație de turbării din UE se află de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus: din Arctica finlandeză, prin Țările Baltice, până în estul Poloniei. În aceste zone, terenul reîmpădurit sau remlăștinit poate deveni o capcană naturală pentru blindate.

Un exemplu tragic din acest an subliniază riscul: patru soldați americani au murit în Lituania după ce vehiculul lor blindat de 63 de tone s-a scufundat într-o mlaștină.

Totuși, statele baltice sunt reticente în a extinde restaurarea turbăriilor din motive defensive. Doar Lituania a confirmat că „explorează” această opțiune. Estonia și Letonia se concentrează pe utilizarea obstacolelor naturale existente, fără restaurare activă.

Ecologiștii atrag atenția că aceste țări au resurse considerabile: turbăriile acoperă 10% din suprafața Țărilor Baltice. În multe cazuri, refacerea ar presupune doar închiderea canalelor de drenaj, fără intervenții majore.

Între apărare și agricultură

Cu toate avantajele, restaurarea turbăriilor nu este lipsită de provocări. În Estonia, un proiect a fost oprit în urma opoziției comunității locale, care se temea de inundații și daune asupra pădurilor. Oponenții proiectului au fost contraziși de oamenii de știință, care spun că temerile sunt nefondate.

Principalul obstacol, însă, rămâne agricultura. În Polonia, 85% din turbării au fost drenate pentru a face loc terenurilor agricole. În Finlanda, o mare parte din terenurile bogate în turbă sunt și ele în uz agricol. Orice restaurare de amploare va necesita negocieri și compensări pentru fermieri.

„Avem nevoie urgentă de un program care să ofere fermierilor nu doar compensații pentru restaurare, ci și mijloace reale de a câștiga din utilizarea acestor terenuri,” spune Kotowski. Plante precum trestia pot fi cultivate pe turbării umede și folosite în construcții sau ambalaje, dar piața este abia la început.

Birocrația vs. urgența militară

În prezent, restaurarea unei turbării poate dura între cinci și zece ani, din cauza procedurilor administrative. Însă, spun unii ecologiști, dacă obiectivele sunt legate de apărare, procesul ar putea fi accelerat considerabil.

„În domeniul militar, există o prioritizare. Nu putem aștepta zece ani dacă e vorba de securitate,” afirmă Franziska Tanneberger, directoare a Centrului pentru Turbării de la Greifswald, Germania.

Lecția din Ucraina

În Ucraina, inundarea bazinului râului Irpin a fost eficientă din punct de vedere militar, dar a avut efecte negative asupra mediului și comunităților locale. Sate întregi au fost afectate, iar ecosistemele nu au avut timp să se adapteze.

„A fost o măsură necesară și nimeni nu o contestă,” spune Aveliina Helm, ecolog estonian. „Dar a produs și pagube. UE are însă avantajul că poate acționa cu precauție, din timp.”

Un scut natural pentru un continent în schimbare

Într-un moment în care Europa își regândește prioritățile bugetare și strategice, iar tranziția verde riscă să fie eclipsată de cheltuielile pentru apărare, ideea reconcilierii dintre natură și securitate câștigă teren.

Restaurarea turbăriilor nu poate înlocui apărarea tradițională, dar ar putea deveni un element esențial în arhitectura de securitate europeană – și un aliat tăcut în lupta împotriva schimbărilor climatice, conchide politico.eu.

