Rusia nu mai are nevoie de tancuri pentru a ameninţa NATO. Noul model de război propus de Kremlin ar putea grăbi conflictul, avertizează ISW

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 15:55
1501 citiri
Rusia nu mai are nevoie de tancuri pentru a ameninţa NATO. Noul model de război propus de Kremlin ar putea grăbi conflictul, avertizează ISW
Soldați ruși /FOTO:X/@Gerashchenko_en

Rusia îşi regândeşte modelul de luptă, mizând pe adaptare rapidă, utilizarea pe scară largă a dronelor şi flexibilitate în mobilizarea resursei umane. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceste elemente ar putea permite Moscovei să acţioneze militar împotriva NATO mult mai devreme decât estimează planificatorii occidentali.

Într-un raport publicat pe 11 octombrie, ISW atrage atenţia că Federaţia Rusă ar putea deveni o ameninţare semnificativă pentru Alianţa Nord-Atlantică chiar înainte de anul 2036 – şi asta fără a-şi reconstrui în totalitate flota de tancuri pierdută în Ucraina.

Operaţiuni sub pragul conflictului deschis: Rusia se pregăteşte deja

Think tank-ul american susţine că Moscova desfăşoară deja aşa-numita „Fază Zero” – o etapă premergătoare unui posibil conflict militar, concentrată pe crearea unor condiţii favorabile din punct de vedere psihologic şi informaţional.

Această etapă include operaţiuni de recunoaştere cu drone, dar şi acte de sabotaj îndreptate împotriva infrastructurii critice şi a obiectivelor militare din Europa. Potrivit ISW, aceste acţiuni nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o campanie mai amplă de pregătire a terenului pentru o eventuală confruntare deschisă cu NATO.

Fără blindate, dar cu o armată adaptată realităţilor moderne

Raportul mai arată că Rusia continuă să-şi regenereze forţele armate, în ciuda pierderilor considerabile din Ucraina. Kremlinul lucrează la constituirea unei rezerve strategice de personal şi dezvoltă noi concepte operaţionale care nu se mai bazează pe utilizarea masivă a blindatelor, ci pe tactici de uzură şi mobilitate.

În acelaşi timp, Rusia învaţă să atingă efecte similare cu cele ale interdicţiei aeriene pe câmpul de luptă – dar fără a deţine supremaţie aeriană. Această capacitate, combinată cu un război condus preponderent de infanterie şi sprijinit intens de tehnologie, ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru reluarea ofensivei după încheierea conflictului din Ucraina.

Un posibil conflict cu NATO, mai aproape decât se credea

ISW avertizează că nu există semne clare că Moscova va aştepta reconstrucţia completă a forţelor sale înainte de a intensifica acţiunile agresive la adresa NATO. Din contră, Kremlinul ar putea acţiona chiar mai devreme, dacă percepe că descurajarea occidentală este insuficientă.

Rusia dobândeşte experienţă valoroasă în ceea ce priveşte războiul modern, de intensitate ridicată – un tip de conflict pe care Europa nu l-a mai cunoscut din anii ’40, susțin analiștii ISW.

În acest context, NATO şi statele membre sunt îndemnate să se pregătească nu doar pentru a descuraja, ci şi pentru a putea răspunde eficient unei posibile ameninţări care s-ar putea materializa imediat după încheierea ostilităţilor din Ucraina – sau chiar mai devreme.

Cum poate fi crescut costul războiului pentru Putin. „Trebuie doar să fim mai inteligenți”
Cum poate fi crescut costul războiului pentru Putin. „Trebuie doar să fim mai inteligenți”
La mai bine de trei ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, fără un proces de pace activ condus de Statele Unite și într-un context de stagnare militară pe front,...
Șeful Statului Major al armatei ruse a anunțat următorul obiectiv al ofensivei forțelor lui Putin
Șeful Statului Major al armatei ruse a anunțat următorul obiectiv al ofensivei forțelor lui Putin
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a anunțat, zilele trecute, că următoarea direcție de ofensivă a forțelor ruse nu va fi nici Pokrovsk, nici Kupiansk, ci regiunea...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #amenintare, #NATO, #adaptare, #tehnici de lupta, #tancuri , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"
ObservatorNews.ro
Vremea se va raci brusc, incepand de luni. Zonele in care temperaturile scad sub 0 grade C
Adevarul.ro
Va rezista Romania la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: "Nu trebuie sa intram asa in niste fraze patriotarde, dar nici sa spunem ca toti ar fugi"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum „profită” Vladimir Putin de faptul că toată lumea și-a îndreptat atenția asupra păcii din Orientul Mijlociu. „Își permite”
  2. Rusia nu mai are nevoie de tancuri pentru a ameninţa NATO. Noul model de război propus de Kremlin ar putea grăbi conflictul, avertizează ISW
  3. O femeie a pierdut 50.000 de lei după ce un bărbat a păcălit-o folosind cuvintele „BNR” și „Credit de nevoi personale”
  4. „Nu se mai vedeau cărțile de funcționari”. Ana Blandiana, despre momentul jenant al delegației României la un târg de carte internațional
  5. Rezerviștii din București și Ilfov au fost chemați la instruire militară. Instituțiile de stat vor să verifice stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare VIDEO
  6. Cursă nebună pe străzile din Constanța. Un șofer urmărit de Poliție a provocat un accident VIDEO
  7. Bătaie cu scaune și cuțite la o nuntă din Craiova. Doi interlopi și-au reglat conturile în fața invitaților VIDEO
  8. Putin a dat semnalul. Kremlinul a pus tunurile pe liderul Ceceniei. Zilele lui Ramzan Kadîrov sunt numărate?
  9. Momentul în care un elicopter se prăbușește în fața unui hotel din SUA. Cinci oameni sunt răniți VIDEO
  10. Explozii în apropierea uzinei de aviație din Smolensk. Acolo își fabrică Rusia rachetele H-59