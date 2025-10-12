Rusia nu mai are nevoie de tancuri pentru a ameninţa NATO. Noul model de război propus de Kremlin ar putea grăbi conflictul, avertizează ISW

Rusia îşi regândeşte modelul de luptă, mizând pe adaptare rapidă, utilizarea pe scară largă a dronelor şi flexibilitate în mobilizarea resursei umane. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceste elemente ar putea permite Moscovei să acţioneze militar împotriva NATO mult mai devreme decât estimează planificatorii occidentali.

Într-un raport publicat pe 11 octombrie, ISW atrage atenţia că Federaţia Rusă ar putea deveni o ameninţare semnificativă pentru Alianţa Nord-Atlantică chiar înainte de anul 2036 – şi asta fără a-şi reconstrui în totalitate flota de tancuri pierdută în Ucraina.

Operaţiuni sub pragul conflictului deschis: Rusia se pregăteşte deja

Think tank-ul american susţine că Moscova desfăşoară deja aşa-numita „Fază Zero” – o etapă premergătoare unui posibil conflict militar, concentrată pe crearea unor condiţii favorabile din punct de vedere psihologic şi informaţional.

Această etapă include operaţiuni de recunoaştere cu drone, dar şi acte de sabotaj îndreptate împotriva infrastructurii critice şi a obiectivelor militare din Europa. Potrivit ISW, aceste acţiuni nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o campanie mai amplă de pregătire a terenului pentru o eventuală confruntare deschisă cu NATO.

Ads

Fără blindate, dar cu o armată adaptată realităţilor moderne

Raportul mai arată că Rusia continuă să-şi regenereze forţele armate, în ciuda pierderilor considerabile din Ucraina. Kremlinul lucrează la constituirea unei rezerve strategice de personal şi dezvoltă noi concepte operaţionale care nu se mai bazează pe utilizarea masivă a blindatelor, ci pe tactici de uzură şi mobilitate.

În acelaşi timp, Rusia învaţă să atingă efecte similare cu cele ale interdicţiei aeriene pe câmpul de luptă – dar fără a deţine supremaţie aeriană. Această capacitate, combinată cu un război condus preponderent de infanterie şi sprijinit intens de tehnologie, ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru reluarea ofensivei după încheierea conflictului din Ucraina.

Un posibil conflict cu NATO, mai aproape decât se credea

Ads

ISW avertizează că nu există semne clare că Moscova va aştepta reconstrucţia completă a forţelor sale înainte de a intensifica acţiunile agresive la adresa NATO. Din contră, Kremlinul ar putea acţiona chiar mai devreme, dacă percepe că descurajarea occidentală este insuficientă.

Rusia dobândeşte experienţă valoroasă în ceea ce priveşte războiul modern, de intensitate ridicată – un tip de conflict pe care Europa nu l-a mai cunoscut din anii ’40, susțin analiștii ISW.

În acest context, NATO şi statele membre sunt îndemnate să se pregătească nu doar pentru a descuraja, ci şi pentru a putea răspunde eficient unei posibile ameninţări care s-ar putea materializa imediat după încheierea ostilităţilor din Ucraina – sau chiar mai devreme.

Ads