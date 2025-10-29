Când președintele american Donald Trump a confirmat că a anulat un summit la Budapesta cu liderul rus Vladimir Putin și a impus sancțiuni asupra a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, Putin avea nevoie disperată de vești bune.

Pe 26 octombrie, a primit o ușurare mult așteptată prin anunțul testului reușit al rachetei de croazieră Burevestnik, capabilă să transporte un focos nuclear, scrie Samuel Ramani, editorialist la The Telegraph.

Este o descoperire istorică, dar este oare Burevestnik cu adevărat ceea ce este descris? Kremlinul spune că este o inovație tehnologică militară fără precedent. Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General rus, a declarat că racheta Burevestnik a zburat 14.000 km cu energie nucleară și a rămas în aer timp de cincisprezece ore. Astfel de capacități îi conferă o rază de acțiune nelimitată și posibilitatea de a dezactiva orice sistem de apărare antirachetă al NATO.

Totuși, la o analiză mai atentă vedem puncte slabe. Există îndoieli cu privire la amploarea generală a inovației armatei ruse și la utilitatea rachetei Burevestnik în cazul unui conflict între Rusia și NATO. Pavel Podvig, directorul proiectului Forțelor Nucleare Ruse de la Geneva, a descris-o ca fiind impracticabilă și și-a exprimat scepticismul cu privire la faptul dacă este cu adevărat diferită de arsenalul de rachete existent al Rusiei.

Nu mai puțin justificate sunt îngrijorările cu privire la posibilitatea unui dezastru ecologic din cauza utilizării acestei rachete. În august 2019, testele rachetei „Burevestnik” ar fi provocat un accident radioactiv în satul rusesc Nionoksa, care a dus la moartea a cinci specialiști militari și civili.

„În timpul Războiului Rece, încercările de a crea astfel de echipamente au fost zădărnicite de îngrijorările legate de contaminarea cu radiații și încă nu se știe dacă Rusia a reușit să elimine complet aceste riscuri”, adaugă editorialistul.

Pe lângă aceste neajunsuri și riscuri de securitate, retorica nucleară a Rusiei și-a pierdut o parte din influență. Când Putin a avertizat asupra consecințelor neintenționate în timpul invaziei sale din Ucraina din februarie 2022 și a plasat arsenalul nuclear al Rusiei în alertă maximă după impunerea de sancțiuni asupra SWIFT, țările occidentale și-au făcut griji cu privire la perspectiva unui al Treilea Război Mondial.

Alianța nu are o strategie coerentă pentru contracararea amenințării nucleare rusești

Teama de escaladare a întârziat ajutorul militar esențial acordat Ucrainei și i-a dat Rusiei timp să se recupereze după ofensiva eșuată asupra Kievului.

Reacția țărilor NATO la testul Burevestnik subliniază această schimbare dramatică de gândire. Trump a numit-o o distragere „nepotrivită” de la discuțiile de pace cu Ucraina și a avertizat că Statele Unite au deja un submarin nuclear în largul coastei Rusiei.

Norvegia a confirmat că racheta Burevestnik a fost lansată din arhipelagul Novaia Zemlia din Marea Barents și a declarat că nicio radiație nu a ajuns pe teritoriul său. Majoritatea celorlalte țări occidentale au păstrat o tăcere evidentă.

„Deși războiul psihologic al Rusiei nu a avut efectul scontat, nu este nevoie să fim prea încrezători. Distrugerea sistemului internațional de control al armelor care exista după sfârșitul Războiului Rece a contribuit la o creștere fără precedent a agresivității nucleare rusești”, consideră Ramani.

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a anunțat recent că Rusia acumulează arme nucleare și submarine de atac în Peninsula Kola. Această infrastructură militară ar putea fi crucială într-un conflict cu țările nordice pentru a restabili influența rusă în Marea Baltică.

În ciuda acestor amenințări tot mai mari și a manifestărilor superficiale de solidaritate din timpul recentului exercițiu nuclear NATO Steadfast Noon, Alianța nu are o strategie coerentă pentru contracararea amenințării nucleare rusești. Sprijinul tot mai mare din cercurile britanice de apărare pentru ideea de a partaja arme nucleare cu Germania nu s-a reflectat în politici.

Insistența Franței de a menține controlul exclusiv asupra forței sale de descurajare nucleară este, de asemenea, dăunătoare strategiei europene de descurajare. În timp ce pactul trilateral AUKUS avansează, disputele interne privind partajarea sarcinilor asigură incoerența eforturilor de descurajare din regiunea indo-pacifică.

„Testarea rachetei rusești Burevestnik nu va schimba echilibrul capabilităților rachetelor nucleare în favoarea Rusiei, ci o va împinge spre amenințări nucleare suplimentare. Acum este momentul ca Occidentul să abandoneze pasivitatea și să descurajeze activ agresiunea nucleară rusă”, a concluzionat Ramani în The Telegraph.

