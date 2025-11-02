Rusia ar vrea să mute nucleare în „coasta” „dușmanului” SUA. „Avem la dispoziție o gamă întreagă de rachete și vom folosi ce este necesar”

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 08:50
Rusia ar vrea să mute nucleare în „coasta” „dușmanului” SUA. „Avem la dispoziție o gamă întreagă de rachete și vom folosi ce este necesar”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO Hepta

Oficialii ruși amplifică amenințările nucleare la adresa Statelor Unite. Un important parlamentar rus a sugerat că Moscova ar putea desfășura rachete cu capacitate nucleară în Venezuela și Cuba.

Vicepreședintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Alexei Juravliov, a declarat pe 29 octombrie că Rusia poate livra rachete cu capacitate nucleară „Venezuela sau Cubei”, despre care a menționat că sunt situate în apropierea „principalului adversar geopolitic” al Rusiei - Statele Unite.

Juravliov a spus că Rusia are la dispoziție „o gamă întreagă” de rachete și va folosi „ceea ce este necesar”. Acesta a spus că Statele Unite „nu sunt un prieten sau un partener” al Rusiei, ci un „dușman”. Amenințările lui Juravliov sunt menite să evoce amintiri ale crizei rachetelor cubaneze din 1962, așa cum au făcut oficialii ruși în trecut, scriu analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW).

Declarațiile oficialului rus vin în timp ce președintele rus Vladimir Putin continuă să laude noi rachete nucleare rusești pentru a amenința Statele Unite.

Putin a anunțat pe 29 octombrie că Rusia a testat vehiculul subacvatic fără pilot cu propulsie nucleară Poseidon pe 28 octombrie și a lăudat presupusa viteză și putere a vehiculului. Putin a amintit, de asemenea, recentul test al rachetei Burevestnik de către Rusia, care este similar alimentată cu energie nucleară și are caracteristici similare.

Anunțurile lui Putin privind testarea și mai multor arme nucleare noi sfidează apelul președintelui american Donald Trump din 27 octombrie către Putin de a se concentra pe încheierea războiului din Ucraina, nu pe testarea rachetelor.

Putin detaliază presupusele atribute ale armelor pentru a adăuga greutate și urgență amenințărilor sale nucleare de a adopta concesii din partea Statelor Unite față de Ucraina.

Putin ridică spectrul unui război nuclear pentru a-i determina pe Trump și pe oficialii europeni să cedeze cerințelor rusești pe care forțele rusești nu le pot obține pe câmpul de luptă.

Presupuse caracteristici ale armelor lăudate de Putin pot fi inedite, dar sistemele nu schimbă cadrul fundamental de descurajare care a împiedicat războiul nuclear din 1945. Statele Unite și aliații lor francezi și britanici din NATO încă păstrează triade nucleare puternice pentru a descuraja atacul nuclear.

Belarus va desfășura sistemul de rachete Oreșnik

Rusia se folosește totodată de Belarusul pentru a amenința mai mult sau mai puțin voalat Europa. Secretarul de presă al președinției belaruse, Natalia Eismont, a declarat pentru agenția de știri TASS pe 28 octombrie că racheta Oreșnik va intra în serviciu în decembrie 2025.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că această decizie este un răspuns la ceea ce el a numit „declarații rusofobe” și „isterie militaristă” din partea țărilor euroene.

Peskov a evocat declarații ale oficialilor din țările baltice, Polonia, Franța și Regatul Unit ca justificare pentru desfășurare, el subliniind că acestea arată cât de prețioase sunt aceste rachete pentru Belarus și Rusiei. Putin anunțase anterior că specialiștii ruși și belaruși vor decide asupra noilor amplasamente pentru Oreșnik până la sfârșitul anului.

„Rusia folosește sistemul Oreșnik ca parte a unei campanii de control reflexiv care vizează subminarea hotărârii Occidentului de a sprijini militar Ucraina ”, au conchis analiștii ISW.

Înalți oficiali ruși transmit mesajul că Rusia este pregătită să continue războiul pe termen nelimitat eventual până când Ucraina și partenerii săi vor capitula în fața cererilor Rusiei. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins pe 28 octombrie propunerea președintelui american Donald Trump privind un armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului înaintea reluării negocierilor cu SUA. Mesajul lor: condițiile Rusiei legate de pretențiile teritoriale și așa-numitele „cauzele profunde ale războiului” rămân neschimbate.

