Rusia, amenințată de SUA cu "costuri" dacă nu pune capăt războiului din Ucraina VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 22:52
Pete Hegseth, secretarul apărării SUA FOTO: Hepta

Pete Hegseth, secretarul apărării SUA, a avertizat miercuri, 15 octombrie, Rusia că americanii și aliații lor vor "impune costuri" pentru continuarea agresiunii împotriva Ucrainei, informează Reuters.

"Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA (n. red. - denumirea oficială a Pentagonului recomandată de președintele Donald Trump în loc de Departamentul Apărării) este gata să își joace rolul cum doar Statele Unite sunt în stare", a spus ministrul la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, la cartierul general al NATO din Bruxelles.

Hegseth nu a dat detalii, dar Reuters menționează că Trump ia în considerare cererea ucrainenilor de a primi rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

"Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă și să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul președintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui", a spus el.

Șeful Pentagonului le-a cerut aliaților din NATO să achiziționeze mai mult armament american pentru Ucraina; un raport al Institutului pentru Economia Mondială din Kiel arăta marți că sprijinul militar occidental pentru țara invadată de Rusia a scăzut cu 43% în iulie și august.

Și secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a afirmat că se așteaptă la noi anunțuri de investiții în PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - lista prioritizată de cerințe ale Ucrainei), program care a înlocuit donațiile de armament din partea SUA și prin care s-au angajat deja două miliarde de dolari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spera însă să se ajungă la 3,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lui octombrie, observă Reuters.

Miercuri, au promis noi contribuții Suedia, Estonia și Finlanda, dar țări mai mari, cum ar fi Franța sau Regatul Unit, s-au abținut de la promisiuni, în ciuda insistențelor lui Hegseth.

