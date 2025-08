Un fost militar american și tată a trei copii, stabilit de curând în Rusia pentru a scăpa de ceea ce numea „ideologia woke” din Statele Unite, a fost trimis, potrivit familiei sale, pe linia întâi a războiului din Ucraina, într-o răsturnare dramatică a unui vis care părea, la început, o simplă schimbare de decor cultural.

Derek Huffman, în vârstă de 46 de ani, s-a mutat împreună cu soția sa, DeAnna, cele trei fiice ale lor și câinele familiei, într-un orășel din apropierea Moscovei, în căutarea unei vieți „mai tradiționale”. A făcut-o în cadrul unui program de vize promovat de Kremlin, menit să atragă occidentali dezamăgiți de valorile liberale.

Huffman, care se declara nemulțumit de conținutul progresist al cursurilor din școlile americane – „picătura care a umplut paharul” fiind o lecție despre relații între persoane de același sex – a descris Rusia ca fiind „mai sigură, mai curată și mai apropiată de valorile noastre de familie”.

Dar noua viață, promovată intens în media rusă pro-Kremlin, a luat o turnură bruscă. Deși Huffman fusese, inițial, recrutat pentru un rol non-combatant – ca sudor sau, ulterior, corespondent de război – soția sa susține că acesta a fost trimis în apropierea frontului după doar câteva zile de instruire, desfășurată exclusiv în limba rusă.

„Se simte aruncat în gura lupului”, a declarat DeAnna Huffman. Ultimul mesaj primit de familie a fost o înregistrare video cu ocazia Zilei Tatălui, în care Derek, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, le transmitea fiicelor sale: „Sunteți în gândurile mele 24/7. Fac asta pentru voi și pentru viitorul nostru.”

De atunci, liniște. Canalul lor de YouTube a fost șters, iar un link care direcționa către un grup Telegram intitulat „Save That Little Girls” – unde apărea o fotografie emoționantă cu DeAnna și fetele plângând pe stradă – a stârnit speculații cu privire la starea reală a lui Huffman. Nu este clar cine a creat grupul, dar mesajul era clar: „Cerem guvernului american să salveze această familie.”

Texas man joins Russian army to "earn respect," gets lied to as he is sent to a front line instead of a promised welding job.

Derek Huffman joined Russia's army in May expecting to work as a mechanic.

"I don't want anyone here in Russia to say that we don't belong here, so if I… pic.twitter.com/qsPyEqiPuw