Rusia a deschis o anchetă penală împotriva unor jurnaliști după ce au realizat reportaje în Kursk. Ce acuzații li se aduc VIDEO

Rusia a deschis o anchetă împotriva unui jurnalist de la postul american de televiziune CNN, Nick Paton Walsh, şi a două jurnaliste ucrainene - Diana Buţko şi Olesia Borovik - care au realizat reportaje în regiunea Kursk, după ce au trecut în mod ”ilegal” frontiera din Ucraina, relatează AFP.

Serviciile ruse de securitate (FSB) anunţă într-un comunicat publicat joi, 22 august, că au deschis o anchetă penală împotriva americanului Nick Paton Walsh şi ucrainencelor Diana Buţko şi Olesia Borovik cu privire la trecerea ilegală a frontierei.

O procedură asemănătoare a fost lansată la 17 august de către autorităţile ruse împotriva a doi jurnalişti italieni de la postul public RAI, Stefania Battistini şi Simone Traini, din acelaşi motiv.

Aceşti jurnalişti străini au realizat reportaje în oraşul rus Sudja, situat la aproximativ zece kilometri de frontiera Ucrainei, pe care Kievul l-a cucerit în întregime în cadrul unei ofensive în regiunea Kursk, lansată la începutul lui august.

