Marea iluzie a „războiului patriotic” s-a spulberat pentru recruții ruși, înlocuită de frică, disperare și un instinct animalic de supraviețuire. Împușcături în masă, lipsuri critice care îi obligă pe soldați să jefuiască proprii camarazi morți și descoperirea unor stocuri de muniție din vremea lui Hitler dezvăluie o armată care se crapă sub presiune. În ultimele zile, evenimente dramatice din Federația Rusă arată că este vorba de o criză profundă și sistemică, scrie euromaidanpress.com.

Cazarma groazei: un recrut își împușcă camarazii și se sinucide

Un nou incident sângeros a avut loc într-o unitate militară din regiunea Moscova, unde un recrut și-a îndreptat arma împotriva camarazilor săi. Rezultatul: doi morți și un rănit, înainte ca atacatorul să-și ia propria viață. Scena, care are loc într-un centru de instrucție pentru soldații trimiși la o brigadă antiaeriană, este un semn al deznădejdii absolute care cuprinde noile generații de mobilizați.

Autoritățile militare ruse pretind că motivul rămâne „neclar”, însă, asemenea episoade nu mai sunt excepții. Împușcături, sinucideri și crize nervoase în rândul trupelor proaspăt recrutate devin o pată care se extinde, ilustrând o forță care se crapă psihic sub povara unui război sângeros.

Soldații jefuiesc morții

Cei care ajung pe front descoperă o realitate și mai sumbră: lipsurile de echipament au atins un punct critic. Sunt trimiși în luptă fără veste antiglonț, fără căști de protecție, fără ghete, fără mănuși.

O imagine șocantă, filmată de un soldat rus, arată cum acesta, cu cinism, jefuiește echipamentul unui camarad mort. Își pune pe cap casca mortului, îi ia vesta antiglonț și mulțumește ironic celui decedat pentru „ajutor”. În spatele acestui cinism se ascunde însă disperarea pură: fusese trimis în bătaia focului fără nicio protecție și era recunoscător să o găsească la cei uciși. Această scenă macabră este un simbol al modului în care corupția și neglijența din armata rusă au transformat jefuirea morților într-o tactică de supraviețuire.

Dar criza depășește echipamentul individual. O altă imagine, de data aceasta difuzată de Regimentul 225 de Asalt al Ucrainei, arată detonatori de producție germană din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, găsiți într-un depozit de muniții capturat de soldații Kievului. Aceste relicve ale pactului Molotov-Ribbentrop, purtând încă însemnele vremii, sunt o ironie istorică cruntă pentru un regim care pretinde că luptă împotriva „neofascismului” în Ucraina. Mai ales, ele demonstrează o epuizare cutremurătoare a rezervelor de muniție ale Moscovei, care apelează la stocuri vechi de un secol pentru a-și menține mașina de război în mișcare.

Cum sunt aruncați recruții în „mașina de tocat carne”

Legal, recruții ruși nu pot fi trimiși în luptă. În realitate nu se ține cont de această regulă. Mii dintre ei sunt staționați de-a lungul frontierelor, în regiunile Belgorod, Briansk și Kursk, care sunt supuse zilnic atacurilor cu drone și artileriei ucrainene. Frica de o nouă incursiune, precum cea din vara lui 2023 în regiunea Kursk, care s-a soldat cu sute de prizonieri și dispăruți, îi bântuie pe toți.

Mai mult, numeroși recruți sunt forțați să semneze așa-zise „contracte de voluntariat”, sub amenințarea pedepselor și a hărțuirii. O simplă semnătură îi dă comandamentului voie legală să-i arunce direct în infernul de pe front.

În ciuda eforturilor frenetice ale Kremlinului de a ascunde adevărata amploare a dezastrului, realitatea iese la suprafață. Milioane de ruși cunosc pe cineva direct afectat: un prieten ucis, un fiu dispărut, un frate rănit. Și odată cu această cunoaștere vin frica și o mânie surdă.

