Cel puţin trei persoane au fost ucise marţi dimineaţa, 29 octombrie, într-un atac aerian la Harkov, a declarat primarul acestui oraş, al doilea ca importanţă din Ucraina, Igor Terekhov, relatează AFP.

Două case au fost distruse și alte 20 au suferit pagube de o gravitate diferită.

The Russians lanched an attack on the Derzhprom in Kharkiv.

The Derzhprom was the first modern skyscraper building in the Soviet Union upon its completion in 1928.

The historical building for every resident of Kharkiv is a symbol of the city.