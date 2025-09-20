Ucraina, din nou sub atac rusesc. Două persoane ucise și 27 rănite într-un bombardament masiv cu rachete și drone

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri, 19 spre 20 septembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor 27, potrivit autorităților de la Kiev, citate de Kyiv Independent.

Ofensiva aeriană, una dintre cele mai intense din ultimele săptămâni, a vizat 10 regiuni ale Ucrainei, iar în unele cazuri au fost raportate pagube semnificative la infrastructura civilă. Sirenele de raid aerian au sunat în întreaga țară în jurul orei 5:45 dimineața, alertele fiind ridicate aproximativ o oră mai târziu.

Atac coordonat cu peste 600 de proiectile

Comandamentul Forțelor Aeriene ucrainene a anunțat că Rusia a lansat în total 579 de drone kamikaze, 8 rachete balistice și 32 de rachete de croazieră. Apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze 552 dintre drone, două rachete balistice și 29 de rachete de croazieră.

În Dnipropetrovsk, una dintre cele mai afectate regiuni, guvernatorul Serhii Lisak a declarat că o persoană a murit, iar alte 26 au fost rănite în urma atacurilor. Paisprezece dintre victime au necesitat spitalizare, printre ele și un bărbat de 55 de ani cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. În orașul Dnipro au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, case individuale și garaje, iar în Pavlohrad și Nikopol au izbucnit incendii ca urmare a loviturilor directe.

Ads

În regiunea Hmelnițki, guvernatorul Serhii Tiurin a precizat că trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost descoperit într-o locuință cuprinsă de flăcări. Alte două persoane au fost rănite în același incident.

Ținte civile și infrastructură afectată

În apropierea capitalei, administrația militară din regiunea Kiev a raportat lovituri în localitățile Bucha, Boryspil și Obukhiv. Un imobil, 10 garaje și cinci autoturisme au fost avariate, însă nu s-au înregistrat victime.

În Mykolaiv, primarul Oleksandr Senkevych a confirmat distrugeri în zone rezidențiale, fără a menționa victime. În regiunea Liov (Lviv), două rachete de croazieră au fost interceptate, fără ca acestea să provoace pagube sau victime, potrivit guvernatorului Maksim Kozitski.

Ads