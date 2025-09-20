Ucraina, din nou sub atac rusesc. Două persoane ucise și 27 rănite într-un bombardament masiv cu rachete și drone

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 10:51
Dronele rusești au produs pagube în regiunea Kiev/FOTO:Telegram

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri, 19 spre 20 septembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor 27, potrivit autorităților de la Kiev, citate de Kyiv Independent.

Ofensiva aeriană, una dintre cele mai intense din ultimele săptămâni, a vizat 10 regiuni ale Ucrainei, iar în unele cazuri au fost raportate pagube semnificative la infrastructura civilă. Sirenele de raid aerian au sunat în întreaga țară în jurul orei 5:45 dimineața, alertele fiind ridicate aproximativ o oră mai târziu.

Atac coordonat cu peste 600 de proiectile

Comandamentul Forțelor Aeriene ucrainene a anunțat că Rusia a lansat în total 579 de drone kamikaze, 8 rachete balistice și 32 de rachete de croazieră. Apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze 552 dintre drone, două rachete balistice și 29 de rachete de croazieră.

În Dnipropetrovsk, una dintre cele mai afectate regiuni, guvernatorul Serhii Lisak a declarat că o persoană a murit, iar alte 26 au fost rănite în urma atacurilor. Paisprezece dintre victime au necesitat spitalizare, printre ele și un bărbat de 55 de ani cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. În orașul Dnipro au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, case individuale și garaje, iar în Pavlohrad și Nikopol au izbucnit incendii ca urmare a loviturilor directe.

În regiunea Hmelnițki, guvernatorul Serhii Tiurin a precizat că trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost descoperit într-o locuință cuprinsă de flăcări. Alte două persoane au fost rănite în același incident.

Ținte civile și infrastructură afectată

În apropierea capitalei, administrația militară din regiunea Kiev a raportat lovituri în localitățile Bucha, Boryspil și Obukhiv. Un imobil, 10 garaje și cinci autoturisme au fost avariate, însă nu s-au înregistrat victime.

În Mykolaiv, primarul Oleksandr Senkevych a confirmat distrugeri în zone rezidențiale, fără a menționa victime. În regiunea Liov (Lviv), două rachete de croazieră au fost interceptate, fără ca acestea să provoace pagube sau victime, potrivit guvernatorului Maksim Kozitski.

Ucraina ripostează la atacurile lui Putin și lovește din rafinăriile rusești. Explozii și incendii în regiunile Saratov și Samara
Ucraina ripostează la atacurile lui Putin și lovește din rafinăriile rusești. Explozii și incendii în regiunile Saratov și Samara
Noi atacuri cu drone lansate de forțele ucrainene au vizat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 19 spre 20 septembrie, instalații petroliere din regiunile Saratov și Samara, în partea...
Brazilienii din armata ucraineană înconjoară în liniște trupele ruse lângă Pokrovsk - și le elimină. Flancurile rusești cedează sub presiune
Brazilienii din armata ucraineană înconjoară în liniște trupele ruse lângă Pokrovsk - și le elimină. Flancurile rusești cedează sub presiune
În apropiere de Pokrovsk, în estul regiunii Donețk, un contingent brazilian din Legiunea Internațională a Ucrainei desfășoară acțiuni de contraofensivă și stabilizare a liniilor, în...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atac aerian, #victime, #pagube , #Razboi Ucraina
