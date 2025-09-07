UPDATE Rusia a atacat din nou clădiri rezidențiale din Kiev. Sute de bombe și rachete lansate noaptea trecută. Un nou-născut între victimele atacului VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 08:37
896 citiri
UPDATE Rusia a atacat din nou clădiri rezidențiale din Kiev. Sute de bombe și rachete lansate noaptea trecută. Un nou-născut între victimele atacului VIDEO
Bloc distrus de atacul rusesc FOTO Serviciile de urgenta crainene

Rusia a lansat sute de drone de atac şi o serie de rachete către oraşele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidenţiale din Kiev.

UPDATE 08:35: Bilanțul victimelor atacurilor din Ucraina a crescut la trei persoane decedate, printre care un nou-născut, şi alte 18 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni.

Știrea inițială

O persoană a murit şi alte 11 persoane au fost rănite în atacurile asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, adăugând că cinci persoane au fost spitalizate, printre care şi o femeie însărcinată.

O femeie în vârstă a murit, de asemenea, într-un adăpost din districtul Darniţki în urma atacului, deşi cauza decesului nu a fost clară imediat.

Oficialii din Kiev au avertizat pentru prima dată despre activitatea sistemelor de apărare aeriană în jurul orei 23:30, ora locală. Explozia a fost auzită mai târziu de jurnaliştii Kyiv Independent aflaţi la faţa locului, în jurul orei 3:30 dimineaţa.

Primarul Klitschko a raportat că resturile dronelor ruseşti au lovit trei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje în districtul Sviatoşnski din Kiev şi o altă clădire în districtul Darnitski, provocând incendii la clădiri.

Klitschko a adăugat că etajul al treilea al unei clădiri rezidenţiale cu patru etaje din districtul Darniţki s-a prăbuşit parţial, în timp ce etajele patru-opt ale unei clădiri cu nouă etaje din districtul Sviatoşnski au fost avariate.

În altă parte a Ucrainei, forţele ruse au lovit o clădire de ateliere din zona industrială a oraşului Zaporojie, a declarat guvernatorul regional Ivan Federov, adăugând că atacul nu a provocat victime.

Explozii au fost auzite în diferite oraşe din Ucraina, inclusiv Kiev, Odesa, Harkov, Dnipro, Krivoi Roig şi Zaporojie, în timpul unui atac cu drone de lungă durată.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat mai târziu, în jurul orei 4 dimineaţa, ora locală, că Rusia a lansat mai multe rachete către Ucraina.

Atac aerian rusesc asupra Kievului. „Rămâneţi în adăposturi” FOTO
Atac aerian rusesc asupra Kievului. „Rămâneţi în adăposturi” FOTO
Unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, 3 septembrie, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunțat administrația militară a orașului....
Putin îi trimite două mesaje ”otrăvite” lui Trump. Moscova i-ar putea servi un ceai cu poloniu unui președinte
Putin îi trimite două mesaje ”otrăvite” lui Trump. Moscova i-ar putea servi un ceai cu poloniu unui președinte
De peste 225 de zile, președintele american Donald Trump continuă să aibă speranțe că Vladimir Putin va negocia cu bună credință pentru a termina războiul din Ucraina. Acum dictatorul rus...
#razboi Ucraina, #atac Rusia, #atac kiev, #atac drone ucraina, #atac rachete , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Se pregateste inca o lovitura in Romania: golgheterul all-time de la nationala Algeriei!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Teorii conspirationiste promovate intr-o conferinta a medicilor, la Brasov: "Controlul maselor prin COVID." Ministrul Sanatatii cere masuri: "Un atac direct la sanatatea romanilor"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Rusia a atacat din nou clădiri rezidențiale din Kiev. Sute de bombe și rachete lansate noaptea trecută. Un nou-născut între victimele atacului VIDEO
  2. Scandal în sănătate. Autoritățile iau atitudine contra medicilor antivacciniști. „Mă gândesc să sesizez Parchetul”
  3. Cine sunt susținătorii lui Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului. Mulți dintre ei au alte condamnări
  4. Trump amenință Chicago cu „războiul”, într-o postare cu referință la „Apocalypse Now”. Guvernatorul îl califică drept „guvernator aspirant”
  5. Ce a accelerat formarea alianței autocraților globali, văzută clar la parada de la Beijing. Analiză din presa britanică
  6. Putin îi trimite două mesaje ”otrăvite” lui Trump. Moscova i-ar putea servi un ceai cu poloniu unui președinte
  7. De ce Ucraina pare să câștige, chiar dacă Donbasul încă arde. O analiză dincolo de frontul vizibil
  8. Primele detalii din raportul oficial asupra tragediei din Lisabona. Un cablu de legătură pentru funicular era rupt. „În mai puțin de 50 de secunde”
  9. Schimbarea de tactică a trupelor ruse observată de soldații ucraineni. Cum pregătește Kremlinul ofensiva „decisivă” în Donețk
  10. Xi Jinping, între mitul destinului și noul echilibru mondial. De ce ar trebui să fie atent Occidentul