UPDATE Rusia a atacat din nou clădiri rezidențiale din Kiev. Sute de bombe și rachete lansate noaptea trecută. Un nou-născut între victimele atacului VIDEO

Rusia a lansat sute de drone de atac şi o serie de rachete către oraşele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidenţiale din Kiev.

UPDATE 08:35: Bilanțul victimelor atacurilor din Ucraina a crescut la trei persoane decedate, printre care un nou-născut, şi alte 18 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni.

Știrea inițială

O persoană a murit şi alte 11 persoane au fost rănite în atacurile asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, adăugând că cinci persoane au fost spitalizate, printre care şi o femeie însărcinată.

O femeie în vârstă a murit, de asemenea, într-un adăpost din districtul Darniţki în urma atacului, deşi cauza decesului nu a fost clară imediat.

Oficialii din Kiev au avertizat pentru prima dată despre activitatea sistemelor de apărare aeriană în jurul orei 23:30, ora locală. Explozia a fost auzită mai târziu de jurnaliştii Kyiv Independent aflaţi la faţa locului, în jurul orei 3:30 dimineaţa.

Ads

Primarul Klitschko a raportat că resturile dronelor ruseşti au lovit trei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje în districtul Sviatoşnski din Kiev şi o altă clădire în districtul Darnitski, provocând incendii la clădiri.

Baby among two killed in Russian drone attack on Kyiv, officials say https://t.co/cNGwnQe1eA — Zicutake USA Comment (@Zicutake) September 7, 2025

Klitschko a adăugat că etajul al treilea al unei clădiri rezidenţiale cu patru etaje din districtul Darniţki s-a prăbuşit parţial, în timp ce etajele patru-opt ale unei clădiri cu nouă etaje din districtul Sviatoşnski au fost avariate.

În altă parte a Ucrainei, forţele ruse au lovit o clădire de ateliere din zona industrială a oraşului Zaporojie, a declarat guvernatorul regional Ivan Federov, adăugând că atacul nu a provocat victime.

Explozii au fost auzite în diferite oraşe din Ucraina, inclusiv Kiev, Odesa, Harkov, Dnipro, Krivoi Roig şi Zaporojie, în timpul unui atac cu drone de lungă durată.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat mai târziu, în jurul orei 4 dimineaţa, ora locală, că Rusia a lansat mai multe rachete către Ucraina.

Ads