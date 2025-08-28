Forțele ruse avansează spre vest, testând apărarea ucraineană în regiunea Dnipropetrovsk

Forțele ruse își intensifică presiunea pe frontul central-est, înaintând cu mici grupuri de asalt în regiunea Dnipropetrovsk – o zonă care, până nu demult, părea ferită de avansurile directe ale Moscovei.

Potrivit purtătorului de cuvânt militar ucrainean Viktor Trehubov, pe 26 august, trupele ruse au pătruns în satele Zaporizke și Novoheorhiivka, însă au fost rapid respinse. În ciuda retragerii forțelor ruse din interiorul localităților, confruntările se mențin active în imediata apropiere.

Regiunea Dnipropetrovsk, industrializată și aflată la vest de Donbas – bastionul conflictului din 2014 încoace – a cunoscut o relativă liniște până în luna iunie a acestui an. De atunci, însă, liniile frontului s-au apropiat, iar Rusia pare hotărâtă să împingă spre vest, prin două direcții: satul Dacine, pe care Moscova susține că l-a cucerit în iunie, și zona celor două sate disputate, aflate la circa 30 de kilometri sud-vest.

„Luptele se desfășoară într-un perimetru extrem de restrâns, cu așezări dispersate în câmp deschis”, a explicat Trehubov, care face parte din gruparea militară responsabilă de sector.

Analiștii militari occidentali consultați de Kyiv Independent susțin că aceste mișcări nu indică, deocamdată, o ofensivă de amploare, ci mai degrabă o tentativă de testare a capacității de reacție ucrainene – o „operațiune informațională”, mai mult decât un efort strategic decisiv.

Ads

Pe de altă parte, analistul ucrainean Ivan Stupak, fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atrage atenția că o posibilă amenințare reală ar putea apărea dacă trupele ruse se apropie de orașul Pavlograd, situat la peste 80 de kilometri de actuala linie de contact. „Dacă rușii ajung la aproximativ 30 de kilometri de oraș, Pavlograd – unde funcționează facilități de producție militară – va fi într-un pericol major”, avertizează acesta.

În prezent, Moscova se bazează pe grupuri mici, formate din câte cinci soldați, sprijinite activ de drone de recunoaștere. „Se fac tentative de infiltrare prin trupe compacte, cu sprijin UAV consistent”, a precizat Trehubov, la o zi după ce Rusia a trimis mai multe astfel de echipe în ambele sate.

În pofida mobilizării reactive a Kievului, oficialul militar recunoaște dezechilibrul de forțe. „Problema principală rămâne superioritatea numerică a inamicului”, a conchis Trehubov.

Rusia se apropie cu pași repezi de obiectivul său de a ocupa complet Donbasul

Ads

Obiectivul lui Putin de a ocupa complet Donbasul nu pare de neatins. În ultimul an, armata rusă a capturat peste 4.000 de kilometri pătrați (1.550 de mile pătrate) de teritoriu puternic fortificat în regiunile Donețk și Lugansk, chiar dacă a deviat forțe majore către bătălia din regiunea Kursk a Rusiei. Aproximativ 6.000 de kilometri pătrați (2.300 de mile pătrate) de teritoriu în Donbas rămân sub control ucrainean. Trupele rusești se deplasează spre nord, din Donețk, către ceea ce Forțele Armate Ucrainene (AFU) consideră a fi principala lor fortăreață în regiune - aglomerarea Kramatorsk-Sloviansk.

Rezervele rusești din alte părți ale frontului sunt redistribuite treptat acolo. Anterior, comandanții ruși folosiseră orașul Pokrovsk drept „momeală”, atrăgând forțele ucrainene spre el în timp ce atacau în alte părți. Acum, însă, capturarea sa este considerată esențială pentru avansarea spre nord, spre Kramatorsk.

Ads