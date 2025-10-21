Rusia intensifică loviturile asupra uzinelor de armament ucrainene. Cum poate rezista industria?

Industria de apărare a Ucrainei funcţionează de peste trei ani sub presiunea atacurilor cu rachete şi drone. În acest interval au fost distruse şi repuse în funcţiune hale strategice, au fost lovite depozite cu produse finite, iar angajaţi au fost ucişi la locul de muncă. În pofida acestor pierderi, producţia de armament creşte anual — un semnal care transformă aceste întreprinderi în ţinte mai vizibile şi mai vulnerabile pentru serviciile ruse, scrie pravda.ua.

Potrivit fostului şef al Ministerului pentru Industrii Strategice, Herman Smetanin, producţia de armament a urmat un trend ascendent: aproximativ 1 miliard USD în 2022, 3 miliarde în 2023 şi 9 miliarde în 2024 — cifre care, spune el, urmează să crească şi în anul curent. Această autonomie sporită în aprovizionare explică, în opinia oficialilor şi a specialiştilor din industrie, de ce Rusia şi-a intensificat atacurile asupra uzinelor.

Natura atacurilor şi vulnerabilităţile industriei

Atacurile sunt tot mai complexe: lovituri cu rachete la primele ore ale zilei urmate de operaţiuni cibernetice, folosirea în masă a dronelor tip „Shahed” şi ţintirea precisă a unor hale sau ferestre specifice. „Dacă un Shahed nu este doborât pe traseu, el va lovi exact fereastra şi hala pe care o vizează”, spune un interlocutor din industria militară pentru publicaţia „Oboronka”.

În plus, multe companii — unele înfiinţate recent — nu au avut timp să construiască sisteme robuste de securitate fizică şi cibernetică. Lipsa spaţiilor de producţie este un alt efect pervers: proprietarii civili refuză adesea să închirieze hale pentru activităţi de război, iar relocarea este dificilă şi costisitoare.

Impact economic şi contractual

Cadrul contractual pentru producătorii care lucrează pentru stat lasă, adesea, povara pierderilor pe umerii firmelor. Agenţia pentru achiziţii de apărare explică că există trei mecanisme de forţă majoră: amânare a livrării, reziliere de comun acord fără penalităţi (cu returnarea avansurilor) şi reziliere unilaterală de către stat. În practică, când o fabrică sau o hală este distrusă de o rachetă, producătorul trebuie fie să refacă producţia din resurse proprii, fie să restituie sume deja cheltuite — opţiuni care sufocă fluxul financiar şi amână investiţiile.

Perspectivele financiare sunt inegale: marjele profitului variază semnificativ între companii (7–30% conform datelor YouControl). Pentru firmele aflate în expansiune, un atac major poate echivala cu falimentul. Unele companii sunt nevoite să contracteze credite de circulaţie sau să folosească profitul pentru refacere, construind astfel „piramide” financiare care pun pe marginea prăpastiei investiţiile tehnologice viitoare.

Asigurări, fraudă şi transparenţă

Piaţa asigurărilor nu oferă soluţii simple: asigurătorii refuză frecvent riscurile asociate obiectivelor strategice, iar mecanismele de despăgubire există doar parţial. În acelaşi timp există riscul abuzurilor: în istorie au fost cazuri când companii au invocat forţa majoră abuziv. Prin urmare, experţii cer mecanisme transparente, bazate pe expertize şi dovezi clare — rapoarte judiciare şi documentaţie obligatorie pentru evaluarea pagubelor.

Ce soluţii propun producătorii şi experţii?

Propunerile care revin constant în discuţii sunt de natură mixtă — financiară, operaţională şi strategică:

-Partajarea riscurilor între stat şi companii. Mulţi manageri consideră că riscul devine naţional, nu doar privat, astfel că refacerea producţiei e în interesul statului. Soluţiile propuse includ compensări parţiale, susţinere pentru relocare, finanţare în echipamente şi vânzarea de utilaje ca asistenţă tehnică din partea partenerilor externi.

-Instrumente clare şi transparente de compensare. De la ştergerea unor obligaţii contractuale la finanţări specifice, cu reguli unice şi expertize independente pentru a limita frauda.

-Consolidarea apărării active. În loc să protejeze fiecare obiectiv izolat, experţii recomandă crearea unor „cordoane” de apărare cu sisteme de contradrone şi radare la nivel urban sau regional — proiecte care economisesc resurse şi protejează simultan mai multe obiective.

-Sprijin internaţional. Revizuirea fondurilor existente (inclusiv utilizarea fondurilor de sprijin industrial) şi apelul la partenerii externi pentru investiţii în capacităţi de producţie, reparaţii şi transfer tehnologic.

-Infrastructură alternativă. Statul ar putea pune la dispoziţie spaţii proprii pentru relocare sau investiţii în spaţii subterane ori dispersate — deşi construirea unei reţele subterane la scară largă este, practic, dificilă pe termen scurt.

Viabilitatea industriei de apărare ucraine­ne depinde nu doar de eficienţa apărării antiaeriene, ci şi de capacitatea de a atenua consecinţele loviturilor: proceduri de refacere rapide, mecanisme financiare clare, cooperare stat–sector privat şi sprijin extern. Fără aceste elemente, loviturile nu vor distruge doar hale şi depozite — ele vor eroda investiţii, inovaţie şi potenţialul de producţie pe termen lung, cu efecte directe asupra rezistenţei Ucrainei în conflict, spun specialiștii.

