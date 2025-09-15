Fermele ucrainene au devenit noile ținte ale lui Putin. Rușii au lovit cu rachete oamenii care strângeau recolta: 12 răniți

Duminică, 14 septembrie, 12 civili ucraineni au fost răniți într-un atac cu rachete asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Sumî, a relatat Procuratura Regională Sumî.

Conform datelor preliminare ale anchetei, rușii au lansat două rachete asupra teritoriului unei întreprinderi agricole din localitatea Boromlea din districtul Oktîrka. În urma atacului invadatorilor, 12 persoane care recoltau au fost rănite. Aproximativ 30 de utilaje agricole au fost avariate.

Atacul, potrivit datelor preliminare, a vizat în mod direct un operator agricol civil, într-o zonă fără obiective militare cunoscute. Printre victime se află bărbați angajați în campania de toamnă, care se aflau în câmp alături de utilajele agricole.

Informațiile au fost confirmate de Procuratura Regională Sumî, dar și de guvernatorul regiunii, Oleg Hrigorov, care a precizat, într-un mesaj pe Telegram, că 11 dintre răniți au fost transportați la spital, unul dintre ei fiind în stare critică.

Терористи/росіяни завдали цілеспрямованого, ракетного удару по нашим аграріям, які займалися прибиранням врожаю. Внаслідок чого 12 людей поранені. Мразота бачила по кому вона бʼє і розуміла що це цивільні люди і не військова техніка. росіяни мають бути ізольовані в усьому світі. pic.twitter.com/2gyTtGj9rk — Діма той шо той (@MstrFlash) September 15, 2025

„Rușii au lovit un câmp, unde nu se afla decât tehnică agricolă și oameni care munceau. Nimic altceva”, a transmis Hrigorov.

Pagubele materiale sunt semnificative: aproximativ 30 de utilaje agricole au fost avariate sau distruse. Pentru comunitățile agricole din estul Ucrainei, deja fragilizate de doi ani și jumătate de război, pierderea echipamentului esențial înseamnă nu doar o recoltă compromisă, ci adesea ruină economică.

Procurorii, împreună cu anchetatori ai poliției din Oktîrka, au deschis un dosar penal și documentează elementele care ar putea constitui o încălcare a dreptului internațional umanitar, având în vedere lipsa unei justificări militare pentru alegerea țintei.

Doar cu o zi înainte, pe 15 septembrie, Rusia a utilizat inclusiv rachete antiaeriene S-300 modificate pentru atacuri la sol, în ceea ce pare a fi o tactică tot mai frecventă. Potrivit autorităților ucrainene, sistemele de apărare antiaeriană nu au reușit să intercepteze niciuna dintre rachetele lansate.

Este un semnal în plus privind limitările capacităților de apărare ale Ucrainei în fața unui agresor care pare să nu mai facă distincția între front și câmpul unde se strâng recoltele.

Atacul de la Boromlea nu este un caz izolat. De la începutul invaziei, ferme, silozuri, sisteme de irigații și transport agricol au fost în mod constant vizate. Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, a avertizat de mai multe ori că atacurile asupra sectorului agricol sunt o formă de război economic, care vizează securitatea alimentară globală.

Dar dincolo de implicațiile strategice, rămâne o realitate simplă și greu de ignorat: oameni care adună cartofi sau grâu de pe câmp sunt răniți sau uciși, într-un război care pare tot mai puțin despre fronturi militare și tot mai mult despre intimidare sistematică.

