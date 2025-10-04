Moscova a atacat un tren de pasageri, rănind zeci de persoane, într-o gară din Sumî. Zelenski: „Un atac sălbatic. Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că atacau civili” VIDEO

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 13:30
1832 citiri
Moscova a atacat un tren de pasageri, rănind zeci de persoane, într-o gară din Sumî. Zelenski: „Un atac sălbatic. Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că atacau civili” VIDEO
tren atacat de ruși în Ucraina FOTO X/Maria Avdeeva

Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime în rândul pasagerilor, a declarat sâmbătă guvernatorul regional, Oleh Hrihorov. Președintele Zelenski a anunțat că sunt în jur de 30 de victime în urma atacului.

Hrihorov a spus că atacul lansat de forțele ruse a vizat o gară și că un tren care se îndrepta spre Kiev a fost lovit. Guvernatorul a postat o fotografie cu un vagon de pasageri cuprins de flăcări și a spus că medici și echipe de salvare acționează la fața locului.

Zelenski a denunțat un „atac sălbatic”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat atacul forțelor ruse asupra unui tren, la Sumî.

„Un atac sălbatic cu drone rusești asupra gării din Șostka, regiunea Sumî. Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să ajute oamenii. Toate informațiile despre răniți sunt în curs de stabilire. Până în prezent, știm despre cel puțin 30 de victime. Rapoartele preliminare indică faptul că atât personalul Ukrzaliznytsia, cât și pasagerii se aflau la locul atacului”, scrie Zelenski pe X.

Liderul de la Kiev face un nou apel la SUA și UE să ia măsuri pentru stoparea amenințării reprezentate de Rusia.

„Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că atacau civili. Și aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ia viețile oamenilor. Și doar puterea îi poate opri. Am auzit declarații ferme din Europa și America - și este timpul să le transformăm pe toate în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crima și teroarea ca fiind normale. Vorbele nu sunt suficiente acum. Sunt necesare acțiuni ferme.

Moscova și-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.

