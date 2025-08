Într-un atac aerian devastator în regiunea Zaporojie, Rusia a lovit o închisoare, provocând moartea a 16 persoane și rănirea altor 35. Tot în aceeași zi, un atac cu rachete asupra unei maternități din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk, a ucis două persoane și a rănit cinci, printre care și o femeie însărcinată.

Atacul asupra penitenciarului din Zaporojie a avut loc în dimineața zilei de marți, 29 iulie, când forțele ruse au lansat opt bombe aeriene cu explozivi puternici asupra regiunii, vizând mai multe locații din districtul Zaporojie. Una dintre bombe a lovit direct penitenciarul, provocând un bilanț tragic de 16 morți și 35 de răniți. „Toți răniții beneficiază de îngrijiri medicale necesare”, a transmis pe Telegram Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii Zaporojie.

Atacul a distrus parțial clădirile închisorii și a avariat casele din apropiere, iar autoritățile nu au precizat deocamdată câți dintre cei decedați sau răniți erau deținuți sau membri ai personalului.

At night, the russian nazis attacked Kamianske killing 2 CIVILIANS 😡 😔 and injuring 5 others! Two women are in critical condition and of em is PREGNANT 😔! A maternity and a city hospital department was damaged 😡! Cursed be em russian terrorists 😡! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/dqqiKaup8b