Rusia a atacat din nou Kievul, cu rachete balistice. Primarul Vitali Klitschko a anunțat un incendiu uriaș și cel puțin un mort VIDEO

Rusia a atacat Kievul cu rachete miercuri dimineață, provocând moartea a cel puțin unei persoane, potrivit The Kiev Independent. Diverse oficialităţi au raportat că au izbucnit incendii în districtele Holosiivskyi, Podilskyi, Darnytskyi, Solomianskyi şi Svyatoshynskyi din oraş.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că în cartierul Obolon a izbucnit un incendiu industrial de proporţii, rapoartele preliminare indicând pagube la clădirile din apropiere.

Cel puţin o persoană a fost ucisă în districtul Podilskyi al oraşului, a declarat Klitschko, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la incident.

Nu au fost disponibile imediat informaţii suplimentare cu privire la amploarea pagubelor sau a victimelor. Klitschko a adăugat că echipajele de urgenţă se îndreaptă spre diferite părţi ale oraşului.

Exploziile au fost raportate la Kiev în jurul orei locale 4:30, potrivit mai multor jurnalişti de la Kiev Independent aflaţi pe teren.

Rapoartele preliminare indică faptul că patru rachete balistice Iskander au fost lansate spre capitală.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat cu privire la ameninţarea atacurilor cu rachete ruseşti care vizează diferite regiuni ale ţării. Klitschko a declarat că apărarea aeriană lucrează în capitală.

În ultimele luni, Rusia a continuat să îşi intensifice atacurile cu drone şi rachete care vizează diferite regiuni ale Ucrainei.

Între timp, şeful adjunct al Biroului prezidenţial, Pavlo Palisa, a anunţat, într-un interviu, că Ucraina nu va mai forma noi brigăzi militare.

Comentariile sale vin în contextul în care armata ucraineană este pregătită să îşi reformeze structura, introducând un sistem de corpuri de armată care să înlocuiască actualul sistem la nivel de brigadă.

Guvernul se va concentra acum pe consolidarea brigăzilor existente care operează în zonele de luptă prin suplimentarea lor, a declarat Palisa.

”Există un plan detaliat... În opinia mea, trecerea la un sistem de corpuri de armată este de mult aşteptată”, a declarat Palisa.

”Acest lucru... nu este doar o chestiune de timp, ne va permite să fim mai eficienţi pe câmpul de luptă în ceea ce priveşte gestionarea şi utilizarea mai eficientă a resurselor”, a adăugat el

Formarea va continua în brigăzile existente, ţinând cont de situaţiile care au apărut în trecut, a adăugat Palisa, referindu-se probabil la controversele militare recente.

Autorităţile ucrainene s-au confruntat cu critici pentru deficienţe în domeniul militar, inclusiv probleme cu Brigada 155 ”Ana din Kiev”, instruită în Franţa, şi Brigada 211 ”Poduri de pontoane”.

Ministrul Apărării, Rustem Umerov, a ordonat la 16 decembrie o anchetă privind presupusele abuzuri, extorcări şi umilinţe ale soldaţilor din Brigada 211 de către comandanţii lor.

Incidentele în care a fost implicată Brigada 211 au stârnit numeroase reacţii negative. Într-unul dintre presupusele cazuri de abuz, locotenentul major Vladyslav Pastukh a ordonat subordonaţilor să lege o victimă de o cruce de lemn, unde soldatul a fost imobilizat timp de patru ore.

În replică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit un ombudsman militar pentru a supraveghea condiţiile din forţele armate ucrainene.

BREAKING: Footage shows residential buildings on fire in the Ukrainian capital Kyiv following a Russian ballistic missile attack. pic.twitter.com/GVItewQkjy