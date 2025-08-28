„Rusia respinge pacea şi alege teroarea”. Cel puțin 12 oameni, printre care trei copii, au fost uciși la Kiev, în cel mai violent atac de la summitul Trump-Putin FOTO/VIDEO

Forțele ruse au bombardat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, lansând valuri de atacuri aeriene asupra țintelor din capitală și din întreaga țară.

Cel puțin 12 persoane - inclusiv trei copii - au fost ucise și 38 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni.

A fost cel mai violent atac asupra capitalei ucrainene de la summitul din Alaska dintre președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a dus la un armistițiu, iar numărul victimelor sugerează o slăbiciune neobișnuită a apărării aeriene a Ucrainei, comentează The Washington Post.

O explozie puternică a zguduit centrul orașului Kiev, în timp ce drone de atac, rachete balistice și rachete de croazieră au lovit orașul timp de ore întregi. Oficialii municipali au declarat că atacurile au avariat peste 20 de obiective din Kiev, provocând incendii în clădiri rezidențiale, avariind un centru comercial și o grădiniță și distrugând o parte dintr-un bloc de apartamente cu cinci etaje.

Atacurile au avariat și clădirea care găzduiește misiunea Uniunii Europene în Ucraina la Kiev, potrivit comisarului UE pentru extindere, Marta Kos, care a postat fotografii cu birourile avariate și ferestrele sparte.

Ads

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas. I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror. Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

„Rusia alege teroarea”

Comisarul european a calificat atacurile drept „un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”.

„Personalul delegației noastre este în siguranță”, a precizat pe X șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile și să se alăture negocierilor pentru o pace justă și durabilă”, a cerut președinta CE.

Ads

„UE nu va fi intimidată”

„Sunt îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și, de asemenea, de personalul de la Delegația UE în Ucraina a cărei clădire a fost avariată în această lovitură rusă deliberată. UE nu va fi intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a transmis, la rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, care și-a însoțit postarea de o fotografie.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Ads

Serviciile de urgență din Ucraina au anunțat că au salvat trei persoane de sub dărâmături într-una dintre clădirile lovite. „Există o mare probabilitate ca oamenii să fie încă prinși sub ruine”, au declarat serviciile de urgență într-un comunicat.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat joi că Moscova a lansat un total de 598 de drone și 31 de rachete împotriva țintelor din Ucraina, dintre care 563 de drone și 26 de rachete au fost doborâte. Forțele aeriene nu au precizat însă câte dintre acestea au fost îndreptate împotriva Kievului.

„Din păcate, modul de acțiune al rușilor de la un atac la altul este clar”, a scris Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev. „Atacuri combinate din diferite direcții. Și sistematic – vizând clădiri rezidențiale obșnuite”, a spus oficialul ucrainean pe Telegram.

Atacul de joi face parte dintr-o ofensivă intensificată împotriva Ucrainei, care are loc chiar în timp ce Trump încearcă să pună capăt conflictului, iar partenerii europeni ai Ucrainei dezbat modul în care să ofere Kievului garanții de securitate împotriva viitoarelor agresiuni din partea Rusiei.

Ads

Forțele ruse au avansat constant de-a lungul liniei frontului și susțin că au pătruns pentru prima dată în regiunea Dnipro din sud-estul Ucrainei, ceea ce semnalează că Putin intenționează probabil să lupte până când își va atinge toate obiectivele de război.

Pe lângă atacurile aeriene regulate asupra orașelor ucrainene - inclusiv un atac săptămâna trecută asupra unei fabrici americane din vestul Ucrainei - forțele ruse au vizat și infrastructura de gaz și energie a țării, au declarat oficialii ucraineni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scriind pe Telegram, a spus că ultimele atacuri dovedesc că lumea ar trebui să introducă sancțiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns la atacurile sale și pentru a forța Kremlinul să se angajeze la un armistițiu.

„Rusia preferă balistica în locul negocierilor”, a scris Zelenski. „Alege să continue uciderile în loc să pună capăt războiului”, a subliniat el, cerând totodată reacții diplomatice mai puternice din partea Chinei și Ungariei, două țări care au păstrat relații strânse cu Rusia.

Ads

Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Люди… pic.twitter.com/JFvoMDGYPg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Atacul a avut loc în timp ce oficialii ucraineni și occidentali elaborează un cadru de garanții de securitate pentru Ucraina, care, speră ei, ar putea însoți un potențial plan de pace pentru a pune capăt conflictului.

Cu toate acestea, un acord pare să fie încă departe, deoarece cele două părți nu se înțeleg asupra unor puncte cheie. Putin presează pentru concesii din partea ucrainienilor, pe care Kievul le consideră o capitulare, cum ar fi cedarea teritoriului pe care Rusia nu îl controlează și pretenția ca Moscova să aibă un cuvânt de spus în afacerile interne ale Ucrainei. Putin se opune, de asemenea, unei întâlniri cu Zelenski, scrie The Washington Post.

Ads