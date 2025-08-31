Noapte de foc în Odesa: zeci de drone rusești au lovit infrastructura civilă. Un rănit și peste 29.000 de gospodării fără curent electric

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 31 August 2025, ora 11:39
356 citiri
Noapte de foc în Odesa: zeci de drone rusești au lovit infrastructura civilă. Un rănit și peste 29.000 de gospodării fără curent electric
Orașul Ciornomorsk a fost cel mai afectat/FOTO:X@dw_ukrainian

Rusia a lansat un nou val masiv de drone kamikaze asupra sudului Ucrainei, vizând în special regiunea Odesa. Cel mai grav a fost afectat orașul-port Ciornomorsk și localitățile din jur. Atacul a început în jurul orei 21:00, în seara de sâmbătă, 30 august, și a durat până spre dimineața zilei de vineri, 31 august.

Potrivit administrației militare regionale din Odesa, în urma loviturilor, patru instalații energetice gestionate de compania DTEK au fost grav avariate, iar zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. În multe zone, a fost sistată și alimentarea cu apă. O persoană a fost rănită, iar mai multe locuințe și clădiri administrative au suferit pagube importante. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe puncte.

Explozie în portul Odesa: navă de marfă avariată de o mină marină

Explozii puternice s-au auzit pe coasta Odesei, probabil cauzate de explozia unei nave de marfă lovită de o mină maritimă. Potrivit presei locale, o navă de marfă a explodat lovită de o mină maritimă în apropierea coastei Odesei. Martorii oculari relatează că din anumite părți ale navei se ridică fum gros. În plus, presa notează că în apele din apropierea orașului plutesc mine marine, iar acest lucru poate reprezenta o amenințare pentru navele civile care circulă pe această rută.

Atacuri repetate, cu aceeași intensitate

A fost unul dintre cele mai masive atacuri aeriene asupra regiunii din ultimele săptămâni: 142 de drone de tip Shahed și drone momeală au fost lansate din mai multe direcții, inclusiv de pe teritoriul Rusiei (Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk) și din Crimeea.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze 126 dintre acestea. Cu toate acestea, 16 drone au atins ținte precise, iar în cel puțin zece locații au fost raportate explozii sau incendii provocate de resturi căzute.

Ciornomorsk, fără lumină și apă

Cel mai mult a avut de suferit Ciornomorsk. După atac, orașul a rămas complet în întuneric. Abonații au raportat și întreruperea alimentării cu apă. Potrivit informațiilor preliminare, pentru atacul asupra acestui oraș au fost folosite peste 40 de drone.

Lucrările de restabilire a rețelelor electrice au început deja, însă autoritățile locale spun că nu există încă un termen clar pentru restabilirea completă a serviciilor. Infrastructura critică funcționează, deocamdată, pe generatoare.

Autoritățile locale și forțele de ordine documentează fiecare lovitură și fiecare pagubă înregistrată, în vederea adăugării acestora la dosarele de crime de război comise de Federația Rusă împotriva civililor.

În paralel, compania DTEK a anunțat că va relua inspecțiile și lucrările de reparații imediat ce va primi undă verde din partea armatei și a echipelor de salvare.

Clădirea Administrației Regionale de Stat din Herson a ars în urma bombardamentelor rusești

Sâmbătă, 30 august, în jurul orei 16:00, rușii au bombardat clădirea administrației regionale de stat din Herson, relatează publicația locală „Most”.

Clădirea, care fusese distrusă anterior de atacuri aeriene pe 5 iunie, a luat foc. Pompierii au reușit să stingă incendiul abia în această dimineață. Nu au fost raportate victime.Serviciul de Urgență de Stat a anunțat că, în ultima zi, salvatorii au fost implicați în eliminarea consecințelor bombardamentelor inamice.

Bombe au căzut asupra zonelor rezidențiale ale orașului Herson și ale suburbiilor sale. Au fost arse clădiri rezidențiale, anexe, o clădire nerezidențială, un garaj și o mașină.

O persoană a fost rănită în urma unuia dintre atacuri. Șeful administrației militare regionale, Aleksander Prokudin, a raportat că rușii atacă zonele rezidențiale, precum și infrastructura critică și socială din așezările din regiune. O persoană a fost ucisă și alte 8 au fost rănite în urma agresiunii rusești.

Pe măsură ce Rusia intensifică atacurile cu drone, unele informații indicând planuri de a lansa până la o mie de Shahed-uri pe zi, Ucraina continuă să își pună speranțele în sprijinul partenerilor occidentali. Proiectul așa-numitului „scut de drone” – menit să protejeze orașele și infrastructura critică – rămâne, deocamdată, mai degrabă o promisiune costisitoare decât o soluție funcțională pe teren.

Donald Trump ia în calcul desfășurarea companiilor militare private americane în Ucraina
Donald Trump ia în calcul desfășurarea companiilor militare private americane în Ucraina
În cadrul unui plan pe termen lung pentru restaurarea păcii în Ucraina, ar putea fi desfășurate companii militare private americane. Potrivit unei informații publicate de The Telegraph,...
Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
Președintele american Donald Trump ar fi sugerat, în timpul unor discuții recente cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, posibilitatea implicării Chinei într-o...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atca, #Odesa, #pagube , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, jefuita la New York! Ce i-au furat din camera de hotel si apelul facut de romanca

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noapte de foc în Odesa: zeci de drone rusești au lovit infrastructura civilă. Un rănit și peste 29.000 de gospodării fără curent electric
  2. Ucraina anunță eșecul ofensivei de vară a Rusiei, după ce Moscova a anunțat victorii pe linie. „Un exemplu clar al minciunilor și aroganței Kremlinului. Au pierdut 291.000 de soldați”
  3. Donald Trump îl face de râs pe un "Dorel" care a făcut stricăciuni la Casa Alba. "Am început să țip, și nu într-un mod plăcut" VIDEO
  4. Putin a ajuns în China, pentru un summit cu lideri din noua "axă a răului". Participă și președintele unei țări NATO
  5. Trump s-a plictisit de diplomație. Ia în calcul suspendarea negocierilor de pace în Ucraina. Pe cine dă vina Casa Albă. „Vom sta deoparte și vom privi”
  6. Cod galben de ploi torențiale și vijelii în 17 județe, începând cu ora 10:00
  7. Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
  8. Spor de metrou: Toți angajații Metrorex îl primesc, inclusiv cei din birouri. Cât încasează
  9. Un stetoscop cu inteligență artificială poate detecta boli de inimă în doar câteva secunde
  10. O femeie însărcinată fără să știe a născut o fetiță la festivalul Burning Man din State. „Un miracol”