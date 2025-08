Un atac aerian de o amploare fără precedent a lovit sâmbătă, 19 iulie, orașul ucrainean Pavlograd, situat în estul țării, în regiunea Dnipropetrovsk. Bombardamentul, care a durat aproximativ șase ore, s-a desfășurat în contextul unei noi serii de lovituri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective militare și civile din mai multe regiuni ale Ucrainei.

Potrivit autorităților locale, a fost cea mai severă ofensivă aeriană asupra Pavlogradului de la începutul invaziei din 2022. Guvernatorul regiunii, Serhii Lisak, a confirmat distrugerea unei stații de pompieri, avarierea unei fabrici și a unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje. “O noapte și o dimineață de coșmar pentru Pavlograd”, a scris acesta pe rețelele sociale, descriind succesiunea rapidă de explozii și drone kamikaze drept „cel mai intens atac asupra orașului de până acum”.

Zelensky: Over 300 strike drones and 30+ missiles targeted Ukraine overnight. Drone threats remain in the air as rescue operations continue. Multiple regions—including Sumy, Odesa, and Pavlohrad—suffered damage.

