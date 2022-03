Moscova a anunțat duminică, 13 martie, că aproape 180 de ”mercenari străini” au fost uciși și o mare cantitate de arme furnizate de țările străine a fost distrusă în urma atacului cu rachete asupra bazei militare de antrenament din Iavoriv, în vestul Ucrainei, în apropiere de granița cu Polonia.

”Ca urmare a acestor atacuri, au fost eliminaţi până la 180 de mercenari străini şi o cantitate semnificativă de arme străine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Potrivit AFP, informaţiile nu au putut fi confirmate dintr-o sursă independentă.

Konaşenko a spus că împuşcăturile au distrus un centru de antrenament pentru luptători străini, precum şi un loc pentru depozitarea armelor şi echipamentelor militare livrate Ucrainei.

Aceste lovituri sunt opera ”armelor de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune”, a adăugat Igor Konaşenkov, înainte de a anunţa că ”eliminarea mercenarilor străini care sosesc în Ucraina va continua”.

The consequences of the shelling in #Lviv region. pic.twitter.com/pjbEy1D9dS