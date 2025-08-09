Rusia lovește din nou Ucraina cu drone Shahed și rachete Iskander. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat mai puțin de jumătate dintre ținte

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 09 August 2025, ora 10:47
354 citiri
Rusia lovește din nou Ucraina cu drone Shahed și rachete Iskander. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat mai puțin de jumătate dintre ținte
Rușii continuă atacurile asupra Ucrainei FOTO X/ Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 spre 9 august, forțele ruse au lansat un nou atac aerian de amploare asupra teritoriului ucrainean, utilizând 47 de drone de atac de tip Shahed, sisteme fără pilot de diversiune și două rachete de croazieră Iskander-K, potrivit unui comunicat transmis de Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul oficial Telegram.

Atacul a început în jurul orei 22:30 și a fost declanșat din direcțiile rusești Kursk, Millerovo și Șatalovo, în timp ce rachetele au fost lansate din teritoriile ocupate ale regiunii Zaporijjea.

Dronele de atac au vizat în special regiunile de graniță și de linia frontului din nordul și estul Ucrainei – Cernihiv, Sumî, Harkov și Donețk. Rachetele au lovit orașul Dnipro.

Apărarea antiaeriană a răspuns prin mobilizarea sistemelor de rachete antiaeriene, a unităților de război electronic și a grupurilor mobile de interceptare. Potrivit unui bilanț provizoriu publicat la ora 9:00 dimineața, o rachetă Iskander-K și 16 drone Shahed au fost doborâte sau neutralizate în zonele de nord și est ale țării, relatează Zerkalo Nedeli.

În dimineața zilei de 9 august, forțele ruse au atacat cu dronă un autobuz în apropierea orașului Herson. Potrivit autorităților locale, doi bărbați au fost uciși, iar 16 persoane au fost rănite – dintre care cel puțin două în stare gravă. Răniții au fost transportați la spitale din regiune.

Rușii au intensificat atacurile asupra infrastructurii critice

În ultimele zile, trupele ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii critice din zona Herson, vizând în mod repetat podul Ostrivski, care leagă centrul regional de cartierul Korabel. Potrivit unui ofițer din forțele de apărare ucrainene, cunoscut sub indicativul „Osman”, distrugerea acestui pod riscă să compromită capacitatea de apărare a sudului Hersonului. Cu toate acestea, reprezentantul Comandamentului Sud, Vladislav Voloșin, a subliniat că forțele ruse nu dispun, în prezent, de suficiente resurse pentru a lansa o ofensivă de amploare în acest sector.

Pe frontul din sudul regiunii Donețk, în direcția Novopavlivka, forțele ruse au reușit să ocupe două localități și să avanseze în alte două, potrivit platformei de analiză militară DeepState, care a actualizat hărțile sale interactive în cursul zilei de vineri.

Concret, în zona de nord a acestui sector, aproape de granița administrativă cu regiunea Dnipropetrovsk, trupele ruse au ocupat localitățile Novohatske și Tolstoi și au înregistrat înaintări la Zelenîi Hai. Mai spre sud, avansul a continuat în localitatea Voskresenka, de unde s-a raportat și traversarea graniței administrative a regiunii Dnipropetrovsk într-un alt punct.

Cu toate acestea, potrivit raportului de seară al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, forțele de apărare au reușit să respingă 17 atacuri ale trupelor ruse în zona localităților Filia, Zelene Pole, Tolstoi, Temyrivka, Maliivka, Novopil și Olhivske.

Totodată, DeepState a dezmințit informațiile apărute anterior privind cucerirea totală a satului Dacine din regiunea Dnipropetrovsk, precizând că, deși localitatea nu mai este sub control ucrainean, ea se află în prezent într-o zonă de incertitudine operațională, cunoscută drept „zonă gri”.

Drone Shahed cu mine antitanc. Rusia intensifică letalitatea atacurilor aeriene
Drone Shahed cu mine antitanc. Rusia intensifică letalitatea atacurilor aeriene
Rusia a început să utilizeze drone kamikaze de tip „Shahed” echipate cu mine antitanc PTM-3, o evoluție care ridică îngrijorări în rândul experților militari. Aceste mine, care pot...
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Summitul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska, rămâne deschis unor ajustări de ultim moment....
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atac, #rachete, #drone , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia lovește din nou Ucraina cu drone Shahed și rachete Iskander. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat mai puțin de jumătate dintre ținte
  2. Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
  3. Zelenski exclude cedarea către Rusia de teritorii ucrainene, așa cum ar vrea SUA. Lovitură pentru planurile lui Trump înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
  4. Vremea în weekend: Temperaturi extreme până luni seară; avertisment ANM de caniculă și disconfort termic ridicat
  5. Consultări de urgență între Ucraina și aliații occidentali, înaintea summitului Trump–Putin din Alaska
  6. Ironii între miliardarii lumii. Fondatorul Chat GPT, sarcastic la adresa lui Musk: „Am impresia că doar stă pe X toată ziua”
  7. Finalul războiului din Ucraina ar putea fi aproape, susține premierul Poloniei. Dar nu cu o pace, ci cu o "înghețare" a luptelor, după discuțiile de lângă Cercul Polar
  8. Putin vine în SUA pentru întâlnirea cu Trump. Soarta Ucrainei urmează să fie convenită săptămâna viitoare. UPDATE: Moscova confirmă
  9. Românii nu-și vor mai putea retrage integral banii la pensie. Specialist: „Nu confundați Pilonul 2 cu pensia privată!”
  10. Amenzi usturătoare pentru părinții care prelungesc „din pix” vacanțele copiilor. Țara din Europa unde tutorii sunt penalizați cu 1.000 de euro