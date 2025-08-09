Rusia lovește din nou Ucraina cu drone Shahed și rachete Iskander. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat mai puțin de jumătate dintre ținte

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 spre 9 august, forțele ruse au lansat un nou atac aerian de amploare asupra teritoriului ucrainean, utilizând 47 de drone de atac de tip Shahed, sisteme fără pilot de diversiune și două rachete de croazieră Iskander-K, potrivit unui comunicat transmis de Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul oficial Telegram.

Atacul a început în jurul orei 22:30 și a fost declanșat din direcțiile rusești Kursk, Millerovo și Șatalovo, în timp ce rachetele au fost lansate din teritoriile ocupate ale regiunii Zaporijjea.

Dronele de atac au vizat în special regiunile de graniță și de linia frontului din nordul și estul Ucrainei – Cernihiv, Sumî, Harkov și Donețk. Rachetele au lovit orașul Dnipro.

In the morning, the enemy launched a missile attack on Dnipro 😔 Three people were injured — a 41-year-old woman and two men aged 21 and 29 😭 They were taken to the hospital in moderate condition — Dnipro Regional Military Administration There is destruction at an industrial… pic.twitter.com/NMACK3g1Xa — Anastasia (@Nastushichek) August 9, 2025

Apărarea antiaeriană a răspuns prin mobilizarea sistemelor de rachete antiaeriene, a unităților de război electronic și a grupurilor mobile de interceptare. Potrivit unui bilanț provizoriu publicat la ora 9:00 dimineața, o rachetă Iskander-K și 16 drone Shahed au fost doborâte sau neutralizate în zonele de nord și est ale țării, relatează Zerkalo Nedeli.

În dimineața zilei de 9 august, forțele ruse au atacat cu dronă un autobuz în apropierea orașului Herson. Potrivit autorităților locale, doi bărbați au fost uciși, iar 16 persoane au fost rănite – dintre care cel puțin două în stare gravă. Răniții au fost transportați la spitale din regiune.

Burnt cars at the site of the attack on the Dnipro pic.twitter.com/FxAaYGW6KH — Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) August 7, 2025

Rușii au intensificat atacurile asupra infrastructurii critice

În ultimele zile, trupele ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii critice din zona Herson, vizând în mod repetat podul Ostrivski, care leagă centrul regional de cartierul Korabel. Potrivit unui ofițer din forțele de apărare ucrainene, cunoscut sub indicativul „Osman”, distrugerea acestui pod riscă să compromită capacitatea de apărare a sudului Hersonului. Cu toate acestea, reprezentantul Comandamentului Sud, Vladislav Voloșin, a subliniat că forțele ruse nu dispun, în prezent, de suficiente resurse pentru a lansa o ofensivă de amploare în acest sector.

Pe frontul din sudul regiunii Donețk, în direcția Novopavlivka, forțele ruse au reușit să ocupe două localități și să avanseze în alte două, potrivit platformei de analiză militară DeepState, care a actualizat hărțile sale interactive în cursul zilei de vineri.

Concret, în zona de nord a acestui sector, aproape de granița administrativă cu regiunea Dnipropetrovsk, trupele ruse au ocupat localitățile Novohatske și Tolstoi și au înregistrat înaintări la Zelenîi Hai. Mai spre sud, avansul a continuat în localitatea Voskresenka, de unde s-a raportat și traversarea graniței administrative a regiunii Dnipropetrovsk într-un alt punct.

Cu toate acestea, potrivit raportului de seară al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, forțele de apărare au reușit să respingă 17 atacuri ale trupelor ruse în zona localităților Filia, Zelene Pole, Tolstoi, Temyrivka, Maliivka, Novopil și Olhivske.

Totodată, DeepState a dezmințit informațiile apărute anterior privind cucerirea totală a satului Dacine din regiunea Dnipropetrovsk, precizând că, deși localitatea nu mai este sub control ucrainean, ea se află în prezent într-o zonă de incertitudine operațională, cunoscută drept „zonă gri”.

