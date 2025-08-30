La Zaporojie, 40 de case și 14 blocuri de locuințe au fost avariate/ FOTO:X/@EuromaidanPress

În noaptea de sâmbătă, 30 august, Rusia a declanșat un nou atac aerian de proporții asupra mai multor regiuni din Ucraina, folosind rachete balistice, de croazieră și drone de atac Shahed. Potrivit autorităților ucrainene, bilanțul provizoriu indică cel puțin un mort și 24 de răniți, inclusiv trei copii, în urma bombardamentelor care au afectat mai multe orașe, între care Zaporojie, Dnipro, Pavlohrad, Cernihiv, Luțk și Cerkasî, relatează kyivindependent.com.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în total 537 de drone de atac și drone momeli, alături de opt rachete balistice Iskander-M (sau KN-23 nord-coreene) și 37 de rachete de croazieră. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 510 drone, șase rachete balistice și 32 de rachete de croazieră, dar cinci rachete și 24 de drone au reușit să atingă ținte în cel puțin șapte regiuni.

🤬 Massive Russian attack on Ukrainian cities at night! Up to 15-20 missile strikes were recorded in the Dnipro and the region. There are hits and destruction, in Pavlohrad - large-scale fires. There were at least 12 arrivals in Zaporizhzhia. One person died, another 22 were… pic.twitter.com/nnx0wkNtG2 — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 30, 2025

Resturi ale rachetelor interceptate au fost raportate în 21 de locații, iar infrastructura civilă a suferit pagube semnificative. La Zaporojie, guvernatorul regional Ivan Fedorov a anunțat că 40 de case și 14 blocuri de locuințe au fost avariate, alături de mai multe obiective industriale.

„O rachetă a lovit o clădire cu cinci etaje. Din păcate, o persoană a murit. Printre cei 24 de răniți se află și un băiat de 10 ani și o fată de 16 ani. Opt persoane au fost internate”, a declarat Fedorov.

A doua salvă de rachete dimineața. Polonia ridică aviația militară

Atacul nocturn nu s-a oprit odată cu primele ore ale dimineții. În jurul orei 5:00, a fost lansat un al doilea val de rachete balistice asupra estului Ucrainei, iar sirenele de raid aerian au răsunat aproape neîntrerupt în majoritatea regiunilor țării pe tot parcursul nopții.

În contextul intensificării atacurilor rusești în apropierea granițelor NATO, Polonia a reacționat imediat. Forțele Aeriene poloneze au anunțat că au ridicat avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian național, o măsură activată „în conformitate cu procedurile standard”, conform unui comunicat oficial.

Operatorul feroviar de stat ucrainean, Ukrzalizniția, a raportat pagube semnificative la infrastructura feroviară din regiunea Kiev, care au provocat întârzieri majore ale trenurilor.

Zaporojie, din nou țintă

Orașul Zaporojie, aflat în apropierea liniei frontului din sud-estul Ucrainei, rămâne una dintre cele mai afectate zone de atacurile cu rachete și drone. Președintele Volodimir Zelenski a transmis pe rețelele sociale un mesaj dur, în care a condamnat încă o dată atacurile deliberate asupra zonelor rezidențiale:

„A fost, din nou, o clădire de apartamente obișnuită. Un copil, o mamă, vecini – oameni obișnuiți. Rusia atacă deliberat civili. Singura soluție reală este întărirea sancțiunilor și blocarea completă a surselor de finanțare pentru armata rusă”, a scris președintele.

Russia launched another massive missile and drone attack on Ukraine overnight - the second this week. Ads Zaporizhzhia's residential areas were hit, killing 1 and injuring 22. Strikes also reported in Dnipro and Pavlograd. Railway infrastructure damaged in Kyiv Oblast, causing… pic.twitter.com/9KKtky6iQi — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 30, 2025

Moscova refuză orice compromis

Atacul de pe 30 august are loc la doar două zile după un alt raid masiv asupra capitalei Kiev, în care și-au pierdut viața 25 de civili, iar alți 63 au fost răniți. Ritmul tot mai agresiv al acestor acțiuni coincide cu blocajul diplomatic din ultimele săptămâni.

Deși președintele american Donald Trump a încercat să reactiveze negocierile de pace, șansele unei întrevederi directe între Zelenski și Vladimir Putin par tot mai reduse. Pe 24 august, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova „nu va accepta semnătura lui Zelenski” pe niciun document privind încheierea conflictului.

La rândul său, liderul ucrainean a anunțat pe 28 august că săptămâna viitoare vor fi prezentate în scris principalele cerințe ale Ucrainei privind garanțiile de securitate. Acestea se bazează pe trei piloni: menținerea capacității de apărare a Ucrainei, sprijinul concret al NATO în caz de noi atacuri rusești și utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția postbelică.

Kremlinul a respins categoric ideea trimiterii de trupe de menținere a păcii europene în Ucraina, considerând „inacceptabilă” o astfel de prezență.

„Diplomația este posibilă doar prin presiune reală”

În comentariul său privind atacurile recente, Zelenski a subliniat că Rusia a folosit timpul alocat eventualelor negocieri pentru a pregăti noi lovituri împotriva populației civile.

„Singura modalitate de a redeschide o fereastră pentru diplomație este aplicarea unor măsuri ferme împotriva tuturor celor care finanțează armata rusă – inclusiv sancțiuni bancare și energetice severe împotriva Moscovei”, a declarat președintele Ucrainei.

