Asalt eșuat al rușilor, cu pierderi mari de echipamente și oameni. Fost ofițer rus: ”atac cu mașină de tocat carne” VIDEO

Informații neconfirmate în mod oficial susțin că rușii ar fi suferit pierderi mari într-un atac ce ar fi fost organizat în zona localității Avdiivka, din estul Ucrainei.

Blogerrul Igor Girkin, declarat ”terorist” de către țări din vestul Europei ca urmare a implicării în doborârea avionului civil olandez, în 2014, a caracterizat atacul eșuat drept o ”mașină de tocat carne”. Rușii au pierdut 21 de unități de echipament și până la 200 de soldați.

”Forțele rusești au efectuat atacuri terestre limitate de-a lungul liniei Avdiivka-orașul Donețk pe 8 iulie. Statul Major General ucrainean a raportat că forțele rusești au desfășurat operațiuni ofensive nereușite în apropiere de Avdiivka, Novokalynove (11 km nord-vest de Avdiivka), Stepove (3 km nord-vest de Avdiivka), Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiivka), Nevelske (13 km sud-vest de Avdiivka) și Marinka (imediat la sud-vest de orașul Donețk).

In Avdiivka, the russians attempted assault into positions with 21 units of equipment which was successfully repulsed by the BUAR 110 OMBr. The enemy, the illegal occupiers, lost several pieces of equipment and a large number (It is estimated up to 200) of personnel with this… pic.twitter.com/Fmx9dYg7QR