Noaptea de miercuri spre joi,20 spre 21 august a adus din nou spaima în orașele ucrainene. De această dată, Rusia a lansat un atac coordonat, de mare intensitate, asupra vestului Ucrainei – regiuni care, până nu demult, erau considerate printre cele mai sigure din țară. Au fost folosite drone Shahed de fabricație iraniană, rachete de croazieră Kalibr lansate din Marea Neagră și rachete balistice Kinjal, transportate de avioane MiG-31K.

Atacul a început în cursul serii de 20 august, când primele valuri de drone au fost detectate în spațiul aerian ucrainean. Inițial, s-a presupus că ținta principală era capitala, însă Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că dronele și rachetele vizau mai multe direcții simultan.

În jurul miezului nopții, la Kiev s-au auzit mai multe explozii și activitatea sistemelor de apărare antiaeriană a fost intensă. Explozii s-au raportat și în regiunea Cernihiv, aflată în apropierea graniței cu Rusia.

Către ora 3 dimineața, armata rusă a lansat rachete Kinjal din avioane MiG-31K, lovind în special regiunea Rivne. Concomitent, surse de monitorizare au confirmat lansări de rachete Kalibr din Marea Neagră.

Țintele principale ale atacului au fost regiunile din vestul țării: Rivne, Liov, Volîn și Transcarpatia. În Liov, primarul Andri Sadovi a confirmat trei explozii majore. Ulterior, guvernatorul regional Maksim Kozitski a anunțat, pe Telegram, că „în urma loviturilor combinate cu drone și rachete de croazieră, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite. Zeci de locuințe au fost avariate.”

Ads

Echipele de intervenție și utilități lucrează în continuare la fața locului.

O fabrică lovită în Transcarpatia

În Mukacevo, regiunea Transcarpatia, unde locuiesc și mulți etnici români, o rachetă a lovit o unitate industrială. Autoritățile locale le-au cerut locuitorilor să nu iasă din case și să închidă ferestrele, din cauza poluării generate de explozie.

🇺🇦 Následky ruského útoku na Mukačevo, mesto ležiace takmer na hranici s Maďarskom. Dym v meste. Dve rakety zasiahli závod Flextronic. Táto továreň vyrábala mnoho vecí. Vrátane náplní pre drony VSU. Čo znamená, že jej „zničenie“ bude mať v budúcnosti silný dopad na produkciu… pic.twitter.com/VSYNVYDjgu — Jan j.,,,🇸🇰🇸🇰🇸🇰 (@JanoJano1977) August 21, 2025

Ads

„Vă rugăm să vă închideți bine ferestrele și să nu ieșiți afară decât dacă este absolut necesar”, a transmis Consiliul Local.

Până la ora 7:15 dimineața, numărul răniților confirmat era de cel puțin 12. Zece persoane au fost transportate de urgență la Spitalul Sf. Martin, iar alte două s-au prezentat pe cont propriu. Cinci pacienți au rămas internați, unul dintre ei fiind transferat la un spital regional. Starea lor este stabilă, potrivit medicilor.

Separat, regiunea Zaporojie a fost și ea lovită de două ori, fiind afectate mai multe locuințe și obiective industriale. Nu s-au raportat victime, conform guvernatorului Ivan Fedorov.

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andri Ermak, a publicat un mesaj pe Telegram, însoțit de o fotografie: „Rusia a atacat Liovul – cu drone Shahed și rachete. Un om a fost ucis. Multe case civile au fost distruse. Putin vorbește despre pace, dar nu face niciun pas în această direcție.”

Potrivit lui Ermak, Kremlinul nu caută soluții reale, ci doar câștigă timp pentru a continua războiul.

„În locul unor decizii reale, vedem atacuri asupra populației civile. Nu e nicio logică aici – doar dorința de a ucide. Lucrăm împreună cu partenerii internaționali pentru a opri aceste crime,” a adăugat oficialul.

Ads