Înaintea summit-ului Trump-Putin, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander și aproape 100 de drone asupra Ucrainei

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 15 August 2025, ora 12:46
Atac rusesc cu rachete Foto: Captură video/X/@BohuslavskaKate

În noaptea de 14 spre 15 august, forțele armate ruse au lansat un atac complex asupra Ucrainei, utilizând două rachete balistice de tip Iskander-M și 97 de drone de atac, inclusiv aparate de tip Shahed și drone-imitator, potrivit unui comunicat publicat de Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Atacul aerian a fost declanșat începând cu ora 19:30, iar țintele au fost, în principal, regiunile de nord și est ale țării – inclusiv zonele de graniță și cele apropiate de linia frontului. Potrivit sursei militare, cele două rachete au fost lansate din regiunile ruse Voronej și Briansk, iar dronele – din direcțiile Kursk, Orel, Briansk, Primorsko-Ahtarsk și Șatalovo.

Atacuri concentrate asupra zonelor de frontieră

Dronele de atac au vizat zonele de graniță din regiunile Harkov, Sumî, Donețk și Cernihiv, în timp ce cele două rachete au fost îndreptate spre regiunea Harkiv și nordul Ucrainei. Forțele de apărare au reacționat printr-un sistem integrat care a inclus aviație, unități de război electronic (REW), sisteme de apărare antiaeriană fără pilot și grupuri mobile de foc.

Conform unei evaluări preliminare, până la ora 8:00 dimineața, apărarea aeriană ucraineană a reușit să intercepteze sau să neutralizeze 63 dintre cele 97 de drone lansate – în mare parte în regiunile din nordul și estul țării. Cu toate acestea, 34 de drone și ambele rachete balistice și-au atins țintele, lovind 13 locații, conform informațiilor furnizate de comandamentul ucrainean.

Pierderi și daune raportate în estul țării

Atacul vine în contextul intensificării ofensivei ruse în estul Ucrainei. Doar în cursul zilei de 14 august, forțele ruse au efectuat 21 de lovituri asupra unor localități aflate în apropierea liniei de contact din regiunea Donețk. Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Operațiunile recente ale Rusiei reflectă o continuare a strategiei de uzură asupra infrastructurii ucrainene, combinând atacuri punctuale cu un volum mare de drone de producție iraniană. Utilizarea dronelor-imitator indică o tactică de suprasaturare a sistemelor de apărare aeriană, menită să crească șansele de pătrundere a dronelor cu încărcătură explozivă reală.

Apărarea aeriană ucraineană – eficiență parțială, sub presiune constantă

Deși interceptarea a două treimi din dronele lansate poate fi considerată un succes operațional, pătrunderea a 34 de aparate indică limitele sistemelor de apărare antiaeriană, mai ales în condițiile atacurilor simultane din mai multe direcții.

În acest moment, Ucraina continuă să solicite partenerilor occidentali sprijin suplimentar pentru consolidarea apărării antiaeriene, în special în zonele vulnerabile din apropierea frontului.

Situația rămâne fluidă, iar autoritățile ucrainene nu au publicat deocamdată o estimare oficială privind pagubele produse în urma acestui atac combinat cu rachete și drone.

„E un război al roboților”. Estul Ucrainei, sub tirul bombelor cu planare și al dronelor kamikaze rusești
„E un război al roboților”. Estul Ucrainei, sub tirul bombelor cu planare și al dronelor kamikaze rusești
În Kramatorsk, oraș-garnizoană aflat în estul Ucrainei, viața civililor se desfășoară sub umbra permanentă a atacurilor aeriene. Pe marginea unui teren de fotbal, Natalia Petrovna arată...
Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberain înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberain înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, împreună cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, au ajuns în Alaska înaintea unui summit planificat între președintele american...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atac, #rachete inskander, #drone , #Razboi Ucraina
