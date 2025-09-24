Rusia a atacat cu rachete balistice Iskander o bază de instrucție a armatei ucrainene. Nu se știe câte victime sunt

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:13
Rusia a atacat cu rachete balistice Iskander o bază de instrucție a armatei ucrainene. Nu se știe câte victime sunt
Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucție în Ucraina a provocat miercuri, 24 septembrie, victime în rândul soldaților ucraineni, a anunțat armata ucraineană, potrivit agențiilor DPA și EFE.

Cel puțin două rachete balistice Iskander au lovit baza, a fost o 'lovitură de precizie' asupra adăpostului unde se aflau soldații, potrivit comandamentului Forțelor Terestre ucrainene, care nu a precizat numărul victimelor.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat mai devreme un atac rusesc cu rachete și drone în regiunea Cernigău, la nord de Kiev, unde armata ucrainean are o bază de instrucție.

Nu este prima dată când armata rusă lovește astfel de baze în războiul aflat în desfășurare de mai mult de trei ani și jumătate, protecția deficitară a soldaților ucraineni implicați în activități de instrucție înainte de a fi trimiși pe front fiind o problemă recurentă a armatei ucrainene.

Fostul comandant al Forțelor Terestre ucrainene, Mihailo Drapatîi, a demisionat în iunie după mai multe atacuri rusești asupra centrelor militare de instrucție.

