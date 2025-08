Un nou front în războiul din Ucraina s-a deschis în Marea Neagră, după ce negocierile de pace din Istanbul s-au destrămat fără un armistițiu. Atât Ucraina, cât și Rusia au lansat atacuri semnificative asupra zonelor turistice și porturilor importante.

Pe de o parte, dronele ucrainene cu rază lungă au lovit în forță orașul Soci, cunoscut drept destinație de lux asociată cu președintele Vladimir Putin. Depozite petroliere au explodat, depouri au luat foc, iar legături de cale ferată și rutiere au fost grav avariate în zona administrativă Sirius, extrem de exclusivistă.

Un sistem rusesc S‑400, folosit pentru apărarea antiaeriană, a eșuat spectaculos și a lovit un bloc de locuințe, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 11. O turistă se numără printre victime, iar imagini cu oaspeți ai hotelurilor de cinci stele aflați în adăposturi improvizate au circulat intens în mediul online, scrie The Sun.

La scurt timp după loviturile din Soci, orașul-port Odesa a devenit ținta unui nou atac devastator cu drone rusești. Un bloc rezidențial cu nouă etaje a fost parțial distrus, iar piața Privoz, emblematică și protejată de UNESCO încă din 1827, a fost cuprinsă de flăcări.

