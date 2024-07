Rusia a atacat un aerodrom care ar putea găzdui avioane F-16 ale Ucrainei. Un avion MiG-29 a fost distrus

Ministerul rus al Apărării a declarat joi că forțele sale au distrus un avion de vânătoare MiG-29 cu ajutorul unei rachete Iskander, în cea de-a doua lovitură din această săptămână asupra unor baze aeriene din Ucraina.

Avionul, vehiculele și alte echipamente au fost distruse la baza de la Dolghințevo, a declarat ministerul rus, care a difuzat imagini care arată o explozie uriașă la un hangar de avioane.

Footage of a Russian missile attack on the Dolgintsevo airfield in the Krivoy Rog region.

The strike destroyed one ukranian MiG-29 fighter and damaged two attack aircraft.