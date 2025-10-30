Bloc distrus de un atac rusesc FOTO Serviciile de urgenta crainene

Ziarul britanic The Times a publicat o analiză în care sugerează că Ucraina se confruntă cu un deficit critic de resurse și sprijin politic, iar fără o decizie rapidă din partea Uniunii Europene privind fondurile promise ar putea avea dificultăți majore până la începutul anului viitor.

Într-un articol semnat de corespondentul diplomatic Roger Boyes, jurnalistul afirmă că Ucraina dispune de fonduri suficiente doar pentru a rezista până la sfârșitul primului trimestru din 2026. Deși Bruxellesul a promis ajutor suplimentar, inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate, autorul își exprimă scepticismul cu privire la capacitatea Uniunii de a lua decizii rapide și unitare.

„Îmi este neplăcut să o spun, dar Kievul nu va rezista până în primăvară. În ciuda tuturor declarațiilor înflăcărate ale UE, nu există nici voința, nici resursele necesare pentru a continua apărarea Ucrainei”, scrie Boyes.

„Ultima bătălie” a lui Zelenski

Editorialistul The Times afirmă că a fost impresionat de rezistența populației ucrainene, însă avertizează că, odată cu apropierea iernii, situația economică și militară a țării se degradează rapid.

„Fondurile pentru menținerea Ucrainei înarmată, sănătoasă și încălzită se epuizează. Voința Occidentului de a susține războiul se evaporă. Apărarea independenței Kievului a coborât pe lista urgențelor strategice ale lumii”, notează el.

Ads

Jurnalistul consideră că, în pofida retoricii occidentale și a sancțiunilor economice impuse Rusiei, dinamica de pe front nu s-a schimbat semnificativ. Potrivit lui Boyes, Rusia intenționează să intensifice atacurile asupra „centurii defensive” a Ucrainei din est, iar dacă liniile de apărare ar ceda, s-ar deschide un coridor spre centrul țării.

Rusia își consolidează forțele, Europa ezită

Autorul notează că Moscova plănuiește să mobilizeze până la 350.000 de militari cu contracte pe termen scurt, mulți dintre ei deja în pregătire.

În opinia sa, forțele ruse vor încerca mai întâi să avanseze în estul Ucrainei, urmând ca primăvara să lanseze o ofensivă în centrul țării — o strategie dictată, spune Boyes, de evaluarea Kremlinului asupra ritmului în care Kievul își epuizează resursele financiare.

Jurnalistul reamintește că liderii europeni au fost aproape de a conveni asupra unui plan de acordare a unui împrumut de reparații către Ucraina, în valoare de aproximativ 150 de miliarde de euro, provenind din activele ruse înghețate. Dobânzile din aceste fonduri — în jur de 3 miliarde de euro anual — sunt deja folosite pentru sprijinul militar al Kievului.

Ads

Totuși, transferul integral al sumei ar putea fi contestat de Rusia în instanță, avertizează Boyes.

„Dacă banii ar fi trimiși direct Ucrainei, Kremlinul ar considera acest gest ilegal. Chiar și prezentarea sa ca avans pentru viitoare reparații ar fi respinsă de Vladimir Putin, care nu recunoaște vreo responsabilitate pentru distrugerile provocate”, scrie el.

Blocaj politic la Bruxelles

Potrivit The Times, Belgia a ridicat obiecții privind utilizarea fondurilor, temându-se că ar putea suporta cea mai mare parte a riscului financiar, întrucât activele sunt administrate de compania belgiană Euroclear.

Boyes adaugă că o posibilă soluție ar fi fost crearea unei garanții europene comune pentru împărțirea riscurilor, însă propunerea a fost respinsă de statele membre.

„Cum ar putea contribuabilii europeni să își asume povara reparațiilor Rusiei, care probabil nu vor fi niciodată plătite? Aici se află dilema europeană privind războiul”, scrie el.

Ads

Războiul iernii

Analiza estimează că Ucraina ar putea menține funcționarea statului doar până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor. Bugetul de apărare depășește 70 de miliarde de dolari, în timp ce veniturile proiectate sunt de 76 de miliarde.

Boyes consideră că Rusia va folosi iarna pentru a intensifica atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice, a rețelelor feroviare și a zonelor rezidențiale, încercând să submineze moralul populației și sprijinul pentru guvernul Zelenski.

„Pentru ruși, calculul este simplu: să transforme iarna într-un coșmar pentru ucraineni și să-i forțeze către o pace nefavorabilă, într-o țară fragmentată și epuizată”, avertizează autorul.

El mai adaugă că Moscova ar putea accepta pierderi majore în schimbul unui câștig teritorial limitat, în timp ce Ucraina încearcă, prin lovituri asupra infrastructurii ruse, să facă iarna „la fel de rece și pentru ruși”.

Pe 28 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru negocieri diplomatice doar pe baza pozițiilor de pe front și a exclus retragerea din teritoriile aflate sub control ucrainean.

Un deputat de la Kiev, Serhii Nahorniak, a confirmat că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice din estul țării, dar a asigurat că eventualele pene de curent ar dura cel mult două zile, grație planurilor pregătite de operatorii energetici.

„În Europa de Est nu există miracole de iarnă. Pregătiți-vă pentru pace — nu va fi una plăcută”, încheie jurnalistul The Times.

Ads