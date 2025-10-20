Invazia rusă intră într-o fază sinistră pe frontul de sud-est. „Trec peste cadavrele camarazilor lor”

Invazia rusă intră într-o fază sinistră pe frontul de sud-est. „Trec peste cadavrele camarazilor lor”
Rusia și-a intensificat atacurile asupra rutelor logistice din spatele frontului/FOTO:X@RadarFennec

Pe frontul de la Oleksandrivka, în sud-estul Ucrainei, armata rusă continuă să trimită val după val de infanteriști în ofensivă, în ciuda pierderilor grele suferite. Imaginile venite din teren sunt tot mai greu de pus în cuvinte: soldați ruși trecând peste cadavrele propriilor camarazi, ghidați de drone, într-un peisaj dezolant, de stepă deschisă, unde nu există loc pentru acoperire sau retragere.

Este o tactică de epuizare și testare a rezistenței liniei ucrainene, pe care armata rusă pare să o repete metodic, cu prețul unor pierderi masive. Descrierea vine din partea lui Iurii Sirotiuk, sergent-major al unei companii de sprijin din Brigada 5 de asalt a Forțelor Armate Ucrainene, care a vorbit despre situația de pe front într-un interviu acordat postului public Suspilne.

„Ei continuă să atace, deși știu că nu se vor întoarce. Îi vezi cum pășesc printre trupurile celor căzuți înaintea lor”, spune militarul, care explică și de ce ofensiva rusă pare de neînțeles din punct de vedere tactic: „Nu putem vorbi despre o motivație reală. Mai degrabă despre obediență. Pentru mulți dintre ei, viața nu valorează mai mult decât un ordin.”

Avansuri minore, pierderi majore

Luptele din sectorul Oleksandrivka s-au intensificat la începutul verii, dar terenul – stepă deschisă, lipsită de relief protector – dezavantajează puternic ofensiva rusă. Datorită vizibilității crescute, forțele ucrainene reușesc să intercepteze rapid orice grup de atac, iar pierderile în rândul infanteriei ruse sunt în consecință ridicate.

Totuși, atacurile nu încetează. Potrivit raportărilor, armata rusă încearcă să pătrundă în fiecare zonă împădurită sau așezare rurală, ridicând steagul pentru doar câteva minute, înainte de a fi respinsă. Uneori, sunt folosite vehicule civile pentru a masca apropierea de liniile ucrainene, dar majoritatea incursiunilor sunt realizate de mici grupuri de soldați – unu sau doi – care încearcă să se infiltreze în spatele pozițiilor ucrainene.

Vremea schimbă regulile luptei

Pe direcția Kramatorsk, schimbările meteorologice încep să încline balanța în favoarea Ucrainei. Căderea frunzelor și primele înghețuri diminuează capacitatea trupelor ruse de a se ascunde în perdelele forestiere. „Acum e mai ușor să-i detectăm și să-i eliminăm”, afirmă Mihailo Traci, comandantul batalionului de drone Sapsan, parte din Brigada 30 mecanizată a armatei ucrainene.

Totodată, Rusia și-a intensificat atacurile asupra rutelor logistice din spatele frontului, inclusiv în zona Kramatorsk–Sloviansk, și folosește capabilități tot mai sofisticate de comunicații electronice. Comandantul ucrainean avertizează că rușii testează noi forme de retransmisie a semnalelor radio, folosind poduri de comunicație pe bază de Wi-Fi și antene direcționale, menite să asigure controlul la distanță al echipamentelor autonome.

Pierderi teritoriale și amenințări la adresa civililor

Pe frontul de la Kupiansk, situația devine critică. Trupele ruse au avansat semnificativ, folosind drone cu rază extinsă de acțiune, care lovesc adânc în teritoriul ucrainean, inclusiv zone rezidențiale. Potrivit unor declarații făcute de reprezentanți ai armatei ucrainene, există suspiciuni că forțele de ocupație ar fi primit ordin să extermine bărbații rămași în așezările cucerite, folosindu-i pe ceilalți civili – femei, copii, bătrâni – ca scuturi umane.

Tot în est, în regiunea Zaporojie, surse ucrainene și internaționale, inclusiv DeepState și Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), confirmă avansuri rusești pe cel puțin trei direcții: în apropierea localităților Novoivanivka, Malinivka și Poltavka. În plus, satul Verbove ar fi fost ocupat, conform Ministerului britanic al Apărării, un punct ce întărește poziția rusă pe așa-numitul „Oleksandrivski front”.

12 atacuri într-o zi pe aceeași direcție

Statul Major General al Ucrainei a confirmat, în raportul său de vineri seară,17 octombrie, că numai în ultimele 24 de ore forțele ruse au încercat de 12 ori să străpungă apărarea ucraineană în sectorul Oleksandrivka – în dreptul localităților Orestopol, Oleksandrograd, Sici­neve, Novomikolaivka, Novogrigorivka, Vesele și Malinivka.

Este o ofensivă de uzură, fără sorți evidenți de izbândă pe termen scurt, dar care consumă vieți – în special ale soldaților ruși trimiși în valuri – și forțează apărarea ucraineană să rămână într-o alertă constantă.

