Rusia lovește infrastructura de gaze a Ucrainei în cel mai amplu atac de la începutul războiului

Zeci de rachete și drone rusești au vizat instalațiile Naftogaz din regiunile Harkov și Poltava. Autoritățile vorbesc despre distrugeri critice și un nou val de „teroare energetică” înaintea iernii.

Rusia a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 3 spre 4 octombrie, cel mai amplu atac asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei de la începutul invaziei din februarie 2022. Ținta principală: instalațiile companiei Naftogaz din estul țării – esențiale pentru producția și distribuția de gaze naturale.

Potrivit datelor transmise de companie sâmbătă, 4 octombrie, armata rusă a lansat aproximativ 35 de rachete, inclusiv rachete balistice, și peste 60 de drone kamikaze asupra regiunilor Harkov și Poltava. O parte dintre drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană, însă mai multe instalații au fost grav afectate.

Echipele de intervenție și specialiștii Naftogaz au ajuns imediat la fața locului pentru a evalua pagubele și a limita riscul unor explozii secundare, transmite agenția Interfax-Ucraina.

„Este un act de teroare deliberată împotriva infrastructurii civile care asigură producția de gaze și funcționarea normală a vieții oamenilor”, a declarat directorul general al Naftogaz, Oleksii Cernîșov. „Atacul nu are niciun scop militar. Ținta reală este sezonul de încălzire – vor să lase populația fără căldură în plină iarnă.”

Potrivit acestuia, compania colaborează cu partenerii internaționali pentru a asigura o reacție rapidă și sprijin tehnic în refacerea instalațiilor avariate. „Teroarea nu trebuie să-și atingă scopul nicăieri”, a subliniat Cernîșov.

De la începutul războiului, Moscova a folosit frecvent infrastructura energetică ucraineană ca instrument de presiune. În fiecare toamnă, atacurile aeriene asupra rețelelor de electricitate și gaze revin ca parte a strategiei de intimidare a populației civile – un ciclu de violență predictibil, dar devastator.

Analistii din Kiev avertizează că această nouă serie de atacuri ar putea marca începutul campaniei energetice a Rusiei pentru iarna 2025–2026, menită să testeze reziliența sistemului ucrainean și capacitatea Europei de a-l sprijini.

