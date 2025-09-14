Fiecare zi de război costă Ucraina aproximativ 172 de milioane de dolari, a declarat generalul Andrii Hnatov, șeful Statului Major al armatei ucrainene, în cadrul conferinței YES 2025. Oficialul a subliniat că susținerea internațională rămâne vitală pentru menținerea rezistenței la actualul nivel de intensitate militară.

„A duce un război împotriva unei țări cu resurse masive, cum este Federația Rusă, este extrem de costisitor. În zonele în care am reușit să inovăm, am câștigat teren”, a explicat Hnatov, insistând asupra nevoii de investiții externe în industria de apărare și în tehnologiile emergente.

Potrivit datelor disponibile, Rusia a cheltuit în primele șase luni ale anului 2025 suma record de 8,484 mii de miliarde de ruble pentru războiul din Ucraina, cu 31% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, o mare parte din bugetul militar rusesc rămâne clasificat, iar segmentul opac al Ministerului Apărării a crescut cu 41%.

Un nou val de atacuri aeriene: dronă după dronă în spațiul ucrainean

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 spre 14 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un nou val de atacuri aeriene. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a utilizat o rachetă balistică Iskander-M/KN-23 și nu mai puțin de 58 de drone kamikaze de tip Shahed și Geran, lansate din regiunile rusești Kursk, Briansk, Millerovo și Primorsko-Ahtarsk.

Aproximativ 52 de drone au fost doborâte sau neutralizate de apărarea antiaeriană ucraineană, inclusiv aviația, unități de rachete sol-aer, sisteme de bruiaj electronic și echipe mobile de intervenție. Cu toate acestea, s-au înregistrat lovituri directe: o rachetă și șase drone au reușit să atingă ținte în trei locații diferite. Fragmentele unor aparate doborâte au căzut în alte două zone.

În dimineața zilei de 14 septembrie, a fost raportat un nou val de drone care pătrund în spațiul aerian ucrainean din direcția nord-est. Autoritățile avertizează populația să respecte regulile de siguranță.

Explozii în apropiere de Vasîlkiv. Infrastructura feroviară, avariată

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona orașului Vasîlkiv, la sud de Kiev, s-au produs mai multe explozii puternice, fără ca sirenele de raid aerian să fie activate. Presa locală vorbește despre o posibilă acțiune de sabotaj în apropierea unei baze aeriene.

În aceeași noapte, în raionul Fastiv din regiunea Kiev, un tren de pasageri al rutei internaționale Harkov – Przemisl (trenul 73) a fost implicat într-un incident grav. Potrivit autorităților, un transport de muniție a explodat în apropiere de calea ferată, provocând avarierea rețelei electrice și oprirea bruscă a trenului.

🤯 Такий вигляд має місце надзвичайної ситуації на Київщині. Уночі сталося пошкодження залізничного полотна, — Суспільне Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами. pic.twitter.com/etUUvbJHfC — Breaking News (@breakingUAnews) September 14, 2025

Pasagerii au fost evacuați de urgență în pădurea din apropiere, unde au fost preluați de autobuze. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza atacurilor de panică. Nu s-au raportat victime sau incendii la bordul trenului.

„Detonarea muniției a dus la oprirea trenului în zona satului Kalînivka. Vom finaliza lucrările de reparații în cel mai scurt timp posibil”, a transmis pe Telegram guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalașnik.

Кадри з місця надзвичайної ситуації на Київщині показала «УЗ» Повідомляється, що поїзд №73 Харків—Перемишль, який опинився в зоні події під Бояркою, продовжив рух. За його словами, більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжили подорож тим самим складом, ще 21 людину… pic.twitter.com/oIbE143OzX — BARMENY (@barmeny_ua) September 14, 2025

Trenurile pe distanță lungă sunt deviate temporar prin stațiile Mironivka sau Korosten, ceea ce duce la întârzieri și modificări de traseu. “Ukrzaliznytsia” operează în regim manual pentru a menține conexiunile și a reduce impactul asupra pasagerilor.

Deși nu există, deocamdată, o confirmare oficială privind cauzele deflagrației, autoritățile investighează dacă incidentul are legătură cu exploziile din zona Vasîlkiv, aflată la doar 8 kilometri de locul opririi trenului.

