În condiții meteo nefavorabile, care limitează utilizarea eficientă a dronelor, forțele ruse au lansat un amplu atac mecanizat în zona salientului Dobropilia, în estul regiunii Donețk. Potrivit platformei analitice ucrainene DeepState, rușii au reușit să debarce un număr considerabil de trupe în localitatea Volodimirivka, unde se duc lupte intense.

Pe 9 octombrie, forțele ruse au executat trei valuri de atac asupra localității, folosind 14 vehicule blindate, două tancuri și șase motociclete — o tactică rară, dar care poate sugera utilizarea trupelor de recunoaștere sau mobilitate rapidă în zone greu accesibile.

Cele mai îngrijorătoare rapoarte se referă la debarcarea unui contingent de 50–75 de soldați ruși în Volodimirivka, fapt ce ar putea marca o nouă tentativă de consolidare a prezenței terestre în apropierea liniei frontului. Situația rămâne extrem de tensionată.

În paralel, un alt atac a avut loc în apropierea localității Novoolenivka, în raionul Kramatorsk. Aici, rușii au încercat să avanseze cu sprijinul a opt vehicule blindate, însă au fost rapid interceptați de trupele ucrainene. Militarii Brigăzii 93 Mecanizate au reușit să distrugă un blindat și să avarieze alte două, forțând restul tehnicii rusești să se retragă.

Brigada ucraineană a făcut publice imagini de pe linia frontului, în care apar vehiculele rusești lovite. Comandanții brigăzii avertizează că noi atacuri sunt iminente, întrucât forțele ruse par hotărâte să continue ofensiva cu tot ce le-a mai rămas în dotare.

Tot pe 9 octombrie, trupele ruse au atacat și în direcția orașului Kostiantinivka, folosind blindate grele și profitând de ploaia care a redus vizibilitatea și capacitatea de reacție a dronelor ucrainene. Cu toate acestea, unitățile de grăniceri din cadrul brigăzii "Pomsta", în colaborare cu alte trupe ucrainene, au reușit să oprească avansul inamic încă din zona de spate a frontului.

Unitatea de grăniceri "Phoenix" a raportat distrugerea mai multor vehicule blindate rusești cu ajutorul dronelor FPV. Potrivit sursei, forțele ruse "nu au reușit să cucerească niciun centimetru de pământ ucrainean" în cadrul acestui atac.

Bilanțul pierderilor suferite de Rusia în aceste ofensive este semnificativ: zece blindate, patru tancuri, un transportor MTLB și patru vehicule de luptă pentru infanterie (BMP-3) au fost distruse.

Pe direcția Kramatorsk, armata rusă pare să încerce închiderea unui clește strategic în jurul aglomerării Kostiantinivka–Sloviansk. Fostul comandant al statului major al Brigăzii 12 "Azov", Bohdan "Tavr" Krotevici, avertizează că orașul Kostiantinivka se află deja în semiîncercuire, iar grupuri de sabotaj și recunoaștere rusești încearcă să pătrundă în oraș.

