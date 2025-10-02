Odată cu apropierea sezonului rece, riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene este în creștere. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Rusia a reușit să adapteze tactic rachetele balistice utilizate în conflictul din Ucraina, reducând semnificativ eficiența sistemelor de apărare antiaeriană occidentale, în special a bateriilor americane Patriot.

Publicația britanică citează oficiali ucraineni și occidentali, potrivit cărora noile lovituri aeriene lansate de Rusia în lunile recente – în special cele care au vizat instalații de producție a dronelor din regiunea Kievului – au demonstrat o capacitate sporită a Moscovei de a eluda sistemele defensive ucrainene.

Rachete modificate și traiectorii imprevizibile

Se crede că modificările vizează în principal rachetele „Iskander-M”, cu o rază estimată de până la 500 km, și rachetele balistice hipersonice „Kinjal”, lansate de pe platforme aeriene. Experții citați de FT susțin că aceste proiectile urmează inițial o traiectorie standard, însă în faza finală de zbor execută manevre bruște sau plonjează la unghiuri abrupte, tactic concepute pentru a deruta sistemele de interceptare.

Un fost oficial ucrainean a descris această evoluție ca fiind „o schimbare de paradigmă” în favoarea Rusiei. În același timp, Ucraina se confruntă cu o reducere a livrărilor de interceptori pentru sistemele Patriot din partea Statelor Unite, ceea ce amplifică vulnerabilitatea infrastructurii critice.

Scădere abruptă a eficienței de interceptare

Conform datelor analizate de FT și furnizate de Forțele Aeriene ale Ucrainei, în colaborare cu Centrul pentru Reziliență Informațională din Londra, rata de succes în interceptarea rachetelor balistice a scăzut semnificativ – de la 37% în luna august la doar 6% în septembrie. Această tendință este observată în ciuda reducerii numărului de rachete lansate.

Mai mulți oficiali ucraineni – actuali și foști – confirmă că în vara acestui an au fost grav afectate cel puțin patru facilități de producție a dronelor în Kiev și în împrejurimi. Unul dintre atacuri, datat 28 august, ar fi vizat un complex implicat în fabricarea dronelor turcești Bayraktar. Două rachete au lovit clădiri administrative ale companiei, afectând și birouri învecinate ale Delegației Uniunii Europene și ale British Council.

Limitări și vulnerabilități ale sistemului Patriot

În prezent, sistemele Patriot sunt singurele din dotarea Ucrainei capabile să intercepteze rachete balistice. Deși rachetele de croazieră pot fi doborâte de sisteme mai puțin sofisticate, modernizările recente ale arsenalului rusesc au complicat considerabil această sarcină.

Un oficial occidental a declarat pentru Financial Times că semnalul clar privind aceste modificări a fost scăderea bruscă a eficienței interceptărilor în „faza finală” a traiectoriei rachetelor, care par să se abată de la modelele anterioare de zbor.

Aceste observații sunt susținute și de un raport al Inspectorului General Special al Agenției americane de Informații pentru Apărare, care subliniază dificultățile întâmpinate de Ucraina în utilizarea sistemelor Patriot împotriva rachetelor balistice rusești, în contextul noilor manevre tactice dezvoltate de Moscova.

Cooperare cu SUA, dar adaptarea este lentă

Ucraina colaborează cu Pentagonul și cu producătorii americani – Raytheon și Lockheed Martin – pentru a transmite date despre performanțele sistemului Patriot în condiții reale de conflict. Aceste informații contribuie la actualizarea sistemelor, însă, potrivit unei surse citate de FT, ritmul modificărilor tactice rusești depășește adesea capacitatea de adaptare a industriei occidentale.

Prim-adjunctul ministrului de externe ucrainean, Serhii Kyslytsia, a subliniat că modernizarea constantă a rachetelor Iskander și a altor tipuri necesită o reacție fermă din partea Occidentului, inclusiv prin oprirea livrărilor de componente electronice către Rusia, mai ales prin rute indirecte, precum China.

Rachete mai „inteligente” prin software, nu prin hardware

Experții cred că aceste progrese tehnologice se datorează în principal modificărilor de software. Fabian Hoffmann, cercetător în domeniul armamentului la Universitatea din Oslo, explică faptul că noile manevre ale rachetelor, cum ar fi plonjarea bruscă în apropierea țintei, pot fi programate fără modificări costisitoare ale hardware-ului. Astfel de tactici reduc șansele ca sistemele de apărare să detecteze și să intercepteze proiectilele în timp util.

„Este o competiție de adaptare între cele două părți – o veritabilă ‘vânătoare de pisică și șoarece’ între tehnologii”, afirmă Hoffmann.

Rachetele „Kinjal”, lansate de pe bombardiere sau avioane de vânătoare aflate dincolo de raza de acțiune a apărării aeriene ucrainene, sunt greu de interceptat. La fel, lansatoarele mobile Iskander sunt dificil de localizat și de neutralizat.

Presiune pe apărarea ucraineană

Sistemele Patriot sunt și ele mobile, însă au devenit din ce în ce mai vizate de atacuri. Unele unități au fost avariate, iar operatorii acestora sunt de asemenea expuși. Un exemplu este lt. col. Denis Sakun, inginer militar care a fost ucis în decembrie în timp ce încerca să salveze echipamentele Patriot după un atac asupra regiunii Kiev.

În trecut, sistemele Patriot erau protejate de baterii europene de tip IRIS-T și alte sisteme de apărare cu rază medie. Acum, cu unele dintre acestea deteriorate sau relocate, Patriot trebuie, în unele cazuri, „să se apere singure”, spun surse apropiate situației.

Ucraina nu a făcut public numărul exact de baterii Patriot operaționale, dar se estimează că au fost livrate cel puțin șase sisteme, iar componente pentru alte trei au fost trimise recent de Germania și Norvegia.

Strategia rusă revine la lovituri asupra rețelei energetice

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia va încerca, ca și în iernile trecute, să slăbească moralul populației prin atacuri asupra rețelei de energie electrică. Însă, în contextul în care rachetele rusești devin mai sofisticate, amenințarea pentru sistemul energetic ucrainean pare mai serioasă ca oricând.

