Rusia a lansat în zorii zilei de joi, 30 octombrie, unul dintre cele mai ample atacuri din ultimele luni asupra Ucrainei. Ținta – infrastructura energetică și civilă. Loviturile au venit în valuri, din aer și de pe mare: rachete balistice, rachete de croazieră H-101, hipersonice Kinjal și drone kamikaze Shahed. În aproape toate regiunile Ucrainei s-au auzit sirenele antiaeriene, iar apărarea antiaeriană a fost activă continuu.

În capitală, dronele au țintit mai multe cartiere. La ora 8:30 dimineața, autoritățile nu raportau victime sau distrugeri majore. În schimb, în orașul vecin Borispil, o femeie de 36 de ani a fost rănită la față și mâini, cu tăieturi și arsuri. Câteva blocuri și mașini au fost avariate, iar o casă a luat foc.

Zaporojie – ore întregi sub bombardament

În sud, la Zaporojie, atacurile au durat ore în șir. Cel puțin 20 de drone și opt rachete au lovit regiunea. O clădirea fost distrusă parțial – mai multe etaje s-au prăbușit. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență (DSNS), zece persoane au fost rănite, între care cinci copii. Guvernatorul Ivan Fedorov a vorbit însă despre 11 victime, șase dintre ele copii între trei și șase ani. Echipele de salvare caută încă o persoană prinsă sub dărâmături.

🚨BREAKING🚨:MASSIVE STRIKE HITS ZAPORIZHZHIA🇺🇦 Zaporizhzhia face heavy attack tonight as waves of missiles and UAVs strike the city. Multiple fires are burning, widespread destruction has been reported across the region. Emergency services are responding amid ongoing explosions pic.twitter.com/7LlzjyDmzH — The_Independent (@TheIndeWire) October 30, 2025

Dnipro și Ivano-Frankivsk, sub presiunea rachetelor

Dnipro a fost atacat peste noapte cu rachete balistice. Apărarea antiaeriană a doborât 22 de drone deasupra regiunii Dnipropetrovsk. O rachetă a lovit o firmă locală, dar fără victime. În districtul Sinelnikove, dronele au distrus infrastructura și locuințe, însă oamenii au scăpat nevătămați.

În vest, la Ivano-Frankivsk, s-au auzit explozii repetate, urmate de întreruperi masive de curent. Primarul Ruslan Martsinkiv a avertizat pe rețelele sociale: „Se pot produce pene de curent! Infrastructura energetică a țării este din nou sub atac.”

După ora 6:00, exploziile au continuat în apropierea orașului Burștin. Potrivit jurnaliștilor de la Suspilne, deflagrațiile s-au succedat aproape neîntrerupt timp de trei ore. Ținta ar fi fost centrala termică Burștin – un nod energetic strategic care conectează rețeaua Ucrainei cu Ungaria, România și Slovacia. Compania DTEK a confirmat avarierea instalațiilor, dar spune că va relua reparațiile „imediat ce este sigur să se intervină”.

Pene de curent și haos în transporturi

În regiunea Mikolaiv, bombardamentele au provocat pene de curent extinse și blocaje în transportul feroviar. Compania națională de cale ferată, Ukrzalizniția, a anunțat întârzieri la trenurile de pasageri, dar și-a restabilit alimentarea cu energie pentru gospodării până la ora 1:39.

Polonia, în stare de alertă

Atacul Rusiei nu a rămas fără ecou peste graniță. Forțele aeriene poloneze au ridicat de urgență avioane de vânătoare și o aeronavă de avertizare timpurie, de teamă că unele rachete ar putea devia spre vest. Armata poloneză a transmis că sistemele de apărare sol-aer și radarele au fost trecute pe cel mai înalt nivel de alertă.

„Ca urmare a atacului Federației Ruse asupra Ucrainei, forțele aeriene poloneze și aliate desfășoară operațiuni în spațiul nostru aerian. Suntem pregătiți să reacționăm imediat”, a comunicat Comandamentul Operațional al Poloniei pe platforma X (fostul Twitter).

Ucraina, din nou în beznă

Operatorul național Ukrenergo a confirmat deconectări de urgență în majoritatea regiunilor. „Opririle vor fi anulate după stabilizarea sistemului energetic”, a anunțat compania.

Ministra Energiei, Svitlana Hrinciuk, a spus că Rusia a lansat un nou val de lovituri asupra rețelei energetice: „De îndată ce situația o va permite, echipele de intervenție vor începe reparațiile și evaluarea daunelor.”

Potrivit DTEK, atacurile au vizat din nou termocentralele companiei, în mai multe regiuni – al treilea asalt major din luna octombrie. „Echipamentele din mai multe centrale au fost grav avariate, dar muncitorii noștri deja lucrează la repararea lor”, a transmis compania. De la începutul invaziei, facilitățile DTEK au fost atacate de peste 210 ori.

Oraș fără apă și căldură

În regiunea Vinnițea, orașul Ladijin a rămas fără apă și căldură în urma atacurilor. Autoritățile locale pregătesc un sistem alternativ de alimentare. „Toate serviciile au primit instrucțiuni să remedieze consecințele urgenței”, a spus Oleksandr Kolomiyets, secretarul Consiliului Local.

Au fost instalate puncte temporare de distribuție a apei, iar echipele livrează apă tehnică pentru locuitori. „Orașul se pregătește să activeze un sistem alternativ de încălzire”, a adăugat Kolomiieț. Grădinițele vor rămâne închise până la finalizarea evaluării pagubelor, iar locuitorii din clădirile cele mai afectate vor fi relocați.

Un nou semnal de alarmă într-un război care nu dă semne de oboseală. Rusia lovește din nou sistemul energetic – punctul nevralgic al Ucrainei – iar ecourile atacului se simt până în Polonia.

