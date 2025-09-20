Trump nu va reacționa. Putin crede că poate intensifica atacurile asupra Ucrainei

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 18:21
821 citiri
Summitul din Alaska l-a încurajat de Putin să meargă înainte în războiul din Ucraina FOTO: Hepta

Vladimir Putin a decis că singura cale spre „negocieri” este escaladarea. Liderul de la Kremlin este convins că Donald Trump nu va mișca decisiv pentru a întări apărarea Ucrainei, notează Bloomberg, citând surse apropiate Moscovei.

După întâlnirea din Alaska dintre cei doi președinți, Rusia a intensificat atacurile asupra obiectivelor civile și militare ucrainene. Doar în ultima lună, numărul dronelor și rachetelor lansate a crescut cu aproape 50%. Țintele preferate: infrastructura energetică, menită să lase orașe întregi în beznă înainte de iarnă.

Oferta otrăvită din Alaska

La Anchorage, Putin a pus pe masă un scenariu care seamănă cu un șantaj: înghețarea frontului pe sud, dar cu condiția ca Ucraina să cedeze teritorii neocupate din est. Kievul a respins propunerea. Kremlinul a citit refuzul ca pe o justificare pentru noi valuri de atacuri.

„Până la iarnă, Putin vrea să arate câteva victorii palpabile. Cum nu reușește pe teren, recurge la șantaj nuclear și la bombardamente masive”, explică analistul Nicolae Petrov, de la Centrul pentru noi strategii eurasiatice.

Reacția Washingtonului și nervozitatea Moscovei

Președintele Trump, de partea sa, a părut mai degrabă dezamăgit decât hotărât. Surse americane susțin că el a propus partenerilor din G7 să lovească indirect Rusia prin tarife și sancțiuni menite să reducă veniturile energetice ale Moscovei. Țintele: China și India, principalii cumpărători de gaz și petrol rusesc.

Însă Kremlinul a înțeles altceva: semne de reținere la Washington, ceea ce îi oferă spațiu de manevră. „Putin vrea să demonstreze că poate ridica miza oricând. Este felul lui de a forța Occidentul să accepte condițiile Moscovei într-un viitor acord”, arată Vita Spivak, analistă la Gatehouse Advisory Partners, Londra.

Lecția Netanyahu și tentația comparației

Sursele citate de Bloomberg spun că Putin urmărește atent și Gaza. El consideră că premierul israelian Benjamin Netanyahu conduce o campanie „mai dură” decât cea dusă de armata rusă în Ucraina – și observă că Occidentul a tolerat-o. Kremlinul trage concluzia că și agresiunea sa ar putea fi digerată, dacă e ambalată suficient de pragmatic.

Dacă bombardamentele rusești s-au înmulțit, câștigurile teritoriale s-au subțiat. În schimb, Kievul a ripostat tot mai des cu drone împotriva infrastructurii energetice rusești, arătând că războiul de uzură lovește acum și în spatele frontului.

Trump, obstacol în calea păcii: slăbiciunea liderului american alimentează crizele din Ucraina și Orientul Mijlociu – The Guardian
Este prea simplist, poate chiar comod, să-l transformi pe Donald Trump în țap ispășitor pentru toate disfuncțiile ordinii internaționale. Președintele american nu are puterea absolută de a...
„Nu există evacuări”. Comandanții ruși au inventat o nouă modalitate de utilizare a soldaților răniți
Pe frontul din Zaporojie, armata rusă a inventat o strategie care, pentru orice manual militar, ar suna a sinucidere: soldații răniți nu sunt evacuați, ci trimiși la „recunoaștere prin...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #valdimir putin, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

