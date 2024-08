Rusia continuă atacurile masive asupra Ucrainei. Mai multe victime raportate în urma loviturilor Moscovei

Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri cu rachete şi drone care au vizat zeci de regiuni ucrainene, a declarat armata Ucrainei marţi dimineaţă, la o zi după cel mai mare atac aerian al Moscovei din războiul de până acum asupra vecinului său.

Două persoane au fost ucise după ce un hotel a fost „distrus” în oraşul Krivoi Rog din centrul Ucrainei, au declarat oficialii regionali. De asemenea, două persoane au murit în atacuri cu drone asupra oraşului Zaporojie, la est de Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski.

Doi civili ar putea fi încă sub dărâmăturile hotelului din Krivoi Rog şi cinci au fost răniţi în atac, a declarat Serhii Lisak, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk în care se află Krivoi Rog. Şase magazine, patru clădiri înalte şi opt maşini au fost, de asemenea, avariate.

În Zaporojie, două persoane au fost ucise şi patru rănite în cursul nopţii, a declarat Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii. „Acestea sunt consecinţele atacului de peste noapte cu drone Shahed asupra Zaporojie”, a spus Fedorov, referindu-se la dronele kamikaze de fabricaţie iraniană pe care Kievul spune că Rusia le foloseşte în atacurile sale.

Krivoi Rog, Kiev şi regiunile centrale şi estice ale Ucrainei au fost sub alertă de raiduri aeriene în cea mai mare parte a nopţii, începând de luni, din jurul orei locale 23:00.

Sistemele de apărare aeriană ale regiunii Kiev au fost activate de mai multe ori în cursul nopţii pentru a respinge rachetele şi dronele care vizau capitala ucraineană, a declarat administraţia militară a regiunii.

Martorii Reuters au relatat despre cel puţin trei runde de explozii în cursul nopţii la Kiev.

Dimensiunea atacurilor de marţi şi impactul lor deplin sunt deocamdată deplin cunoscute, dar forţele aeriene ucrainene au declarat că au înregistrat lansarea mai multor grupuri de drone şi decolarea de pe aerodromurile ruseşti a bombardierelor strategice Tu-85 şi a avioanelor interceptoare supersonice MiG-31.

