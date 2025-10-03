Rusia pregătea atacuri la Euro 2024, chiar la meciul României. „GRU plănuia acte de terorism folosind drone și conserve de porumb umplute cu explozibil”

O anchetă efectuată de Agenţia de Securitate Internă (ABW) din Polonia şi de procurori a dejucat o operaţiune rusă în care erau folosite conserve de porumb umplute cu explozibili pentru a pregăti atacuri de sabotaj în Polonia, Lituania şi Germania.

De asemenea, un raport al serviciilor de informații lituaniene arată că Rusia ar fi pregătit atacuri cu drone încărcate cu explozibil în timpul Campionatului European de fotbal din 2024. Printre locațiile vizate se afla și Düsseldorf, oraș situat la doar 40 de kilometri de Köln, unde România a jucat împotriva Belgiei, pe 22 iunie.

Gazeta Wyborcza şi RMF24 au relatat joi, 2 octombrie, că un curier al Serviciului rus de informaţii militare (GRU) a transportat şi piese pentru drone şi cartele SIM peste graniţe, în timp ce ISW avertizase anterior că Moscova şi Minskul ar putea încerca să dea vina pe Ucraina pentru viitoare atacuri.

Publicaţia poloneză Gazeta Wyborcza a dezvăluit că GRU ar fi pregătit acte de terorism folosind drone şi conserve cu etichete de porumb pline cu explozibili puternici. Surse apropiate Agenţiei de Securitate Internă a Poloniei (ABW) şi de Parchetul Naţional au declarat că operaţiunea viza Polonia, Lituania şi Germania, bombele fiind disimulate în conserve de porumb.

Ads

Serviciile de securitate au găsit astfel de conserve, inclusiv într-un cimitir din Lituania. Acestea conțineau 2,8 kilograme de TNT și erau special concepute pentru a fi montate pe drone. Ulterior, două conserve similare au fost descoperite și într-un alt cimitir.

Într-o declaraţie pentru TVP Info ministrul-coordonator al serviciilor speciale poloneze, Tomasz Siemoniak, a afirmat că suspecţi având legături cu serviciile de informaţii ruseşti au fost deja reţinuţi. El a adăugat că astfel de tentative de sabotaj devin din ce în ce mai frecvente: „Au existat cel puţin zece astfel de cazuri. Combaterea sabotajului şi spionajului este o prioritate absolută pentru agenţiile noastre de informaţii”.

Un curier al serviciului militar rus GRU, acum arestat, ar fi transportat parte din acest explozibil și ar fi sprijinit pregătirile logistice. El ar fi lăsat două conserve în Polonia, lângă o ieșire de pe autostrada A2, și ar fi dus componente de drone la Düsseldorf, în perioada în care orașul găzduia meciuri de la Euro 2024, dezvăluit de publicația poloneză Gazeta Wyborcza.

Ads

Anchetatorii au identificat curierul ca fiind Vladislav D., un ucrainean de 27 de ani, șomer, cu antecedente în atacuri cibernetice. Acesta ar fi fost recrutat de serviciile ruse pe Telegram, după ce executase o pedeapsă cu închisoarea pentru spargeri de conturi bancare. Trăia la Katowice, în Polonia, împreună cu prietena sa, și era supravegheat de poliție. Acum, riscă închisoare pe viață pentru sabotaj în numele unei puteri străine.

Publicaţia scrie că suspectul a primit ordine „să cumpere o lopată, să se ducă la un cimitir, să dezgroape conservele şi să le lase într-un anumit loc lângă oraşul Ĺodz”. ABW a declarat că ofiţerii săi identifică constant persoane şi evenimente care ar putea ameninţa securitatea Poloniei, dar nu a dezvăluit mai multe detalii.

„O versiune presupune că serviciile secrete militare rusești ale GRU pregăteau acte de terorism folosind drone și conserve, în care în loc de porumb se afla explozibil puternic”, au declarat sursele care cunosc constatările Parchetului Național și ale Agenției de Securitate Internă.

Ads

O altă operațiune a serviciilor secrete rusești ar fi fost desfășurată în Lituania, Polonia și Germania. Conform constatărilor noastre, GRU a adus în Polonia două conserve discrete care pot fi găsite în magazinele alimentare. Eticheta sugerează că înăuntru ar fi conservat porumb.

Dispozitive incendiare în Europa

În paralel, autoritățile au descoperit că același curier pregătise colete cu perne de masaj și articole de toaletă, ascunzând materiale explozive. Trei dintre acestea au luat foc în timpul transportului: într-un camion lângă Varșovia, într-un depozit din Birmingham și pe aeroportul din Leipzig.

În august 2024, autoritățile germane au avertizat în mod oficial cu privire la „dispozitive incendiare neconvenționale” trimise prin servicii de curierat, suspectând implicarea Rusiei. Procurorul general german a preluat ancheta, urmărind ipoteza unui plan coordonat de GRU pentru sabotarea Campionatului European.

Ads