Rusia avertizează: Garanțiile cerute de Ucraina reprezintă un „pericol” pentru Europa

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 07:21
1140 citiri
Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus FOTO X/MFA Russia

Rusia a denunţat joi ca „periculoase pentru continentul european” garanțiile solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova, a repetat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a „Coaliţiei voluntarilor”.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

„Ideile liderului de la Kiev, care sunt în esență o copie exactă a inițiativelor sponsorilor europeni, sunt absolut inacceptabile”, a mai declarat Zaharova.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova.

