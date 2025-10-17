Rusia își doboară propriul avion de luptă în timpul unui atac ucrainean cu drone asupra Peninsulei Crimeea și orașului Soci VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 19:27
293 citiri
Rusia își doboară propriul avion de luptă în timpul unui atac ucrainean cu drone asupra Peninsulei Crimeea și orașului Soci VIDEO
Avion Su-30SM/FOTO:X/@bayraktar_1love

O nouă mostră de haos în apărarea antiaeriană rusă: armata Moscovei ar fi doborât, din greșeală, un avion de luptă propriu – un Su-30SM, în timp ce încerca să intercepteze dronele ucrainene care vizau Crimeea și alte regiuni din sudul Rusiei.

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de 16 spre 17 octombrie, potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, citat de Kyiv Independent.

„Informațiile radio interceptate indică faptul că pilotul avionului Su-30SM, care zbura în nord-vestul Crimeei, a murit după ce motoarele au luat foc”, a declarat Pletenciuk.

Potrivit acestuia, „Inamicul cel mai probabil și-a doborât propriul avion multirole în timp ce încerca să respingă un atac cu drone”.

Imagini apărute pe canalul Crimean Wind de pe Telegram arată incendii puternice în apropierea bazei aeriene Gvardeiskoe, unde ar fi fost lovit un depozit de combustibil. Administrația de ocupație rusă din Sevastopol a evitat, deocamdată, să comenteze pagubele.

Atacuri și în interiorul Rusiei

Atacurile ucrainene au vizat și mai adânc teritoriul rus. În orașul Soci, aflat la peste 400 de kilometri de granița cu Ucraina, primarul Andrei Proșunin a anunțat activarea sistemelor antiaeriene.

„Apărarea antiaeriană este în acțiune. Se respinge un atac cu vehicule aeriene fără pilot”, a scris el pe rețelele sociale.

Ulterior, edilul a afirmat că și o serie de rachete ar fi fost interceptate, în timp ce presa rusă a relatat că peste 10 aeroporturi din sudul țării și-au suspendat temporar activitatea.

În jurul orei 7:30 dimineața, autoritățile din Soci au anunțat că toate „amenințările aeriene” au fost neutralizate.

Ținte multiple: Donețk, Saratov, Volgograd

În estul ocupat al Ucrainei, un depozit de muniții din Donețk ar fi fost lovit de drone ucrainene, provocând explozii masive. În Rusia, o rafinărie din regiunea Saratov a fost, de asemenea, atacată în noaptea de 16 octombrie, potrivit Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei.

Tot atunci, o substație electrică din regiunea Volgograd a luat foc în urma unui atac similar, confirmat de guvernatorul local Andrei Bocharov.

Strategia Ucrainei: lovituri adânci în spatele frontului

Armata ucraineană își continuă campania de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii militare ruse, în teritoriile ocupate și în interiorul Federației Ruse. Scopul: diminuarea capacității Moscovei de a susține ofensiva și de a aproviziona trupele de pe front.

Autoritățile de la Kiev nu au comentat direct ultimele atacuri, iar informațiile nu pot fi verificate independent.

Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt, deocamdată, pregătite să semneze un acord de pace – chiar dacă în ultimele luni s-au făcut unele progrese, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance,...
Putin i-a ținut lui Trump o lecție de istorie la summitul din Alaska. Care va fi noua strategie acum pentru a-l deruta pe liderul american?
Putin i-a ținut lui Trump o lecție de istorie la summitul din Alaska. Care va fi noua strategie acum pentru a-l deruta pe liderul american?
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a folosit întâlnirea din august cu președinte american Donald Trump nu pentru discuții punctuale despre pace sau sancțiuni, ci, aparent, pentru un...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #Crimeea, #avion doborat , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
  2. S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
  3. Rusia își doboară propriul avion de luptă în timpul unui atac ucrainean cu drone asupra Peninsulei Crimeea și orașului Soci VIDEO
  4. Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
  5. Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală. 5 persoane au ajuns la spital
  6. Albanez reținut de polițiștii de frontieră pe Aeroportul din Otopeni. Ce au găsit oamenii legii în bagajul bărbatului
  7. Xi Jinping îl destituie pe al doilea om ca rang din armata chineză, într-o nouă etapă a epurării conducerii militare
  8. Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
  9. La malul mării se oprește apa caldă pentru modernizarea rețelei termice. Nu s-a anunțat însă cât durează lucrările
  10. Moscova propune un tunel feroviar de 110 km sub strâmtoarea Bering, construit de Elon Musk, pentru a „simboliza unitatea” dintre Rusia și SUA FOTO