O nouă mostră de haos în apărarea antiaeriană rusă: armata Moscovei ar fi doborât, din greșeală, un avion de luptă propriu – un Su-30SM, în timp ce încerca să intercepteze dronele ucrainene care vizau Crimeea și alte regiuni din sudul Rusiei.

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de 16 spre 17 octombrie, potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, citat de Kyiv Independent.

„Informațiile radio interceptate indică faptul că pilotul avionului Su-30SM, care zbura în nord-vestul Crimeei, a murit după ce motoarele au luat foc”, a declarat Pletenciuk.

Potrivit acestuia, „Inamicul cel mai probabil și-a doborât propriul avion multirole în timp ce încerca să respingă un atac cu drone”.

Imagini apărute pe canalul Crimean Wind de pe Telegram arată incendii puternice în apropierea bazei aeriene Gvardeiskoe, unde ar fi fost lovit un depozit de combustibil. Administrația de ocupație rusă din Sevastopol a evitat, deocamdată, să comenteze pagubele.

Oil depot on fire in Hvardiiske, occupied Crimea, following a drone attack Some sources say Russians lost a Su-30SM jet while repelling the attack. 📹Exilenova+, Supernova+ pic.twitter.com/Tb1qU6wOSK — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 17, 2025

Ads

Atacuri și în interiorul Rusiei

Atacurile ucrainene au vizat și mai adânc teritoriul rus. În orașul Soci, aflat la peste 400 de kilometri de granița cu Ucraina, primarul Andrei Proșunin a anunțat activarea sistemelor antiaeriene.

„Apărarea antiaeriană este în acțiune. Se respinge un atac cu vehicule aeriene fără pilot”, a scris el pe rețelele sociale.

Ulterior, edilul a afirmat că și o serie de rachete ar fi fost interceptate, în timp ce presa rusă a relatat că peste 10 aeroporturi din sudul țării și-au suspendat temporar activitatea.

În jurul orei 7:30 dimineața, autoritățile din Soci au anunțat că toate „amenințările aeriene” au fost neutralizate.

Ținte multiple: Donețk, Saratov, Volgograd

În estul ocupat al Ucrainei, un depozit de muniții din Donețk ar fi fost lovit de drone ucrainene, provocând explozii masive. În Rusia, o rafinărie din regiunea Saratov a fost, de asemenea, atacată în noaptea de 16 octombrie, potrivit Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei.

Ads

Tot atunci, o substație electrică din regiunea Volgograd a luat foc în urma unui atac similar, confirmat de guvernatorul local Andrei Bocharov.

Strategia Ucrainei: lovituri adânci în spatele frontului

Armata ucraineană își continuă campania de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii militare ruse, în teritoriile ocupate și în interiorul Federației Ruse. Scopul: diminuarea capacității Moscovei de a susține ofensiva și de a aproviziona trupele de pe front.

Autoritățile de la Kiev nu au comentat direct ultimele atacuri, iar informațiile nu pot fi verificate independent.

Ads