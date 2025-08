Exercițiile militare „Vest 2025“. Trupele ruso-belaruse ar putea exersa invadarea unor state UE și ocuparea Kievului

În luna septembrie, Rusia și Belarus urmează să organizeze exerciții strategice comune sub denumirea „Zapad-2025” (Vest 2025), desfășurate pe teritoriul belarus. Potrivit unor surse din structurile de securitate ucrainene, consultate de publicația ZN.ua, este posibil ca în cadrul acestor manevre să fie exersate scenarii care includ o eventuală invazie pe direcția Kiev, precum și acțiuni militare în apropierea granițelor cu Polonia și Lituania.

Într-un articol semnat de jurnalistul Vladimir Kravcenko, se subliniază că astfel de exerciții ar putea reflecta obiective mai largi ale Moscovei, printre care stabilirea unui control politic durabil asupra Ucrainei și blocarea rutelor de aprovizionare militară dinspre vest.

Printre posibilele direcții de acțiune simulate se numără și regiunea Rivne, unde se află una dintre principalele centrale nucleare ale Ucrainei, precum și așa-numitul coridor Suwałki — o porțiune îngustă de teritoriu ce leagă Polonia de Lituania, separând Kaliningradul de Belarus. Potrivit analiștilor, acest coridor este considerat un punct strategic vulnerabil în cadrul alianței NATO.

Russian troops have begun arriving in Belarus for the "West-2025" drills

Lukashenko is too weak to provoke aggression alone—but he's been, is & will remain the Kremlin’s ally in escalating tensions along the borders with 🇺🇦🇵🇱🇱🇹🇱🇻 as long as he stays in power

Ads

Video is illustrative pic.twitter.com/4f9T0O6Al1