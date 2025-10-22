Ucraina vrea "cer electronic" împotriva noilor bombe ghidate rusești cu rază extinsă. Aceste arme lovesc orașe aflate adânc în spatele liniilor defensive

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:28
Bombe ghidate rusești, KAB/FOTOX/@UKRRUSNews

Apariția unui nou tip de bombă aeriană ghidată, utilizată recent de Rusia, a generat îngrijorare în Ucraina. Aceste arme, cu o rază de acțiune de până la 200 de kilometri, ar putea viza nu doar frontul, ci și orașe aflate adânc în spatele liniilor defensive.

Potrivit fostului șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, generalul Mykola Malomuj, una dintre soluțiile viabile ar putea fi implementarea unor sisteme moderne de război electronic, cunoscute sub denumirea de „cer electronic”, informează postul ucrainean 24 Channel.

Amenințare extinsă: bombe ghidate cu rază record

Noile bombe aeriene ghidate rusești, cunoscute și sub denumirea de KAB, au fost utilizate pentru prima dată în lunile septembrie și octombrie 2025. Acestea dispun de o rază de acțiune cuprinsă între 150 și 200 de kilometri – o distanță fără precedent în actualul conflict.

Echipate cu module de luptă universale și focoase de aproximativ 100 kg, aceste bombe indică intenția Moscovei de a extinde considerabil adâncimea operațională a loviturilor sale.

Conform unor surse anterioare, Rusia ar fi adaptat bombe aeriene sovietice vechi prin montarea de kituri UMPK, completate cu motoare rachetă de proveniență chineză. Aceste componente, utilizate și în aviația modelistică, nu sunt supuse restricțiilor internaționale.

O abordare pe mai multe niveluri

Generalul Malomuj subliniază că una dintre cele mai eficiente contramăsuri este neutralizarea platformelor de lansare – în acest caz, aviația tactică rusă. Pentru aceasta, Ucraina are nevoie de arme cu bătaie lungă, inclusiv drone și rachete.

Totuși, o altă direcție de apărare ar putea fi reprezentată de utilizarea sistemelor moderne de război electronic din generațiile 3 până la 6, dezvoltate în SUA și Germania.

Aceste sisteme creează un „cer electronic” capabil să perturbe sau să preia controlul asupra sistemelor de ghidare ale dronelor și rachetelor inamice, redirecționându-le chiar către obiective ostile.

„Este un nivel tehnologic avansat, pe care americanii încă nu l-au pus la dispoziția noastră”, a declarat generalul Malomuj.

El a subliniat că, deși sunt mijloace defensive pasive, aceste sisteme pot contracara eficient atât dronele, cât și munițiile ghidate sau neghidate.

„Nu sunt arme care să provoace panică la Moscova sau o escaladare majoră”, a adăugat el.

Lovituri asupra unităților de producție

Generalul a mai precizat că, deși Ucraina a reușit deja să doboare astfel de bombe, varianta echipată cu propulsie necesită o abordare mai cuprinzătoare. Printre măsurile propuse se numără:

lovirea unităților de producție a bombelor ghidate;

identificarea și distrugerea platformelor de lansare, prin utilizarea dronelor de recunoaștere și atac de lungă rază.

În prezent, Rusia nu ar fi instituit un sistem de apărare aeriană extins în jurul acestor facilități, ceea ce le face vulnerabile în fața unor lovituri de precizie.

Măsuri preventive pentru populație

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a anunțat că alarmele aeriene vor fi activate pentru toate localitățile aflate la mai puțin de 150 km de o posibilă platformă de lansare, ca măsură preventivă împotriva noilor KAB-uri.

Recent, o astfel de bombă a fost utilizată împotriva comunității Lozova din regiunea Harkov, lovind o casă și provocând rănirea unor civili. Autoritățile locale au precizat că bomba a parcurs o distanță de aproximativ 140 km – un record în actualul conflict.

În 2025, Rusia a anunțat planuri de a produce 75.000 de bombe aeriene echipate cu module de ghidare și planare, marcând o creștere estimată de 50% în producția de muniții ghidate.

Potrivit autorităților ucrainene, au existat deja cazuri în care aceste bombe au survolat orașul Harkov, însă utilizarea lor la o distanță mai mare de 140 km nu a fost documentată anterior.

