Rusia taie din cheltuielile pentru armată, dar pompează bani în propagandă în 2026

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:34
În timp ce războiul din Ucraina continuă să macine resurse și vieți, Kremlinul pregătește un buget pe 2026 care spune multe despre adevăratele sale priorități: mai puțini bani pentru soldați și veterani, dar mult mai mulți pentru televiziuni și aparatul de propagandă.

Potrivit unei analize a Institute for the Study of War (ISW) asupra proiectului de buget trimis de guvernul rus în Duma de Stat, Moscova va aloca în 2026 circa 17 mii de miliarde de ruble (183 miliarde de dolari) pentru sectorul de apărare. Deși suma rămâne uriașă, ponderea în buget scade de la 41% în 2025 la 38% în 2026.

Soldații și familiile lor, marii pierzători

Defalcarea cheltuielilor arată însă direcțiile clare. Alocările pentru „apărare națională” se reduc de la 13,5 mii de miliarde de ruble în 2025 la 12,9 mii de miliarde în 2026. În schimb, finanțarea pentru forțele de ordine interne – poliție și servicii secrete – crește de la 3,5 la 3,9 trilioane de ruble. Cu alte cuvinte, mai puțini bani pentru front, dar mai mulți pentru controlul populației.

Nici soldații și familiile lor nu scapă de tăieri: compensațiile pentru răniți și pentru rudele celor uciși pe front scad de la 78 la 58 de miliarde de ruble, iar fondul destinat veteranilor de război pierde peste jumătate din buget – de la 34,7 la doar 13,9 miliarde de ruble.

Pe scurt, Kremlinul taie aproape 200 de miliarde de ruble din cheltuielile militare directe, semn că economia de război nu mai face față costurilor uriașe.

Propaganda, noua „armă strategică”

Dacă pentru soldați banii dispar, pentru propagandă se găsesc din belșug. Bugetul pentru televiziunile de stat explodează: 106,4 miliarde de ruble în 2026, față de 69,1 miliarde în 2025 – o creștere de 50%.

Nu lipsesc nici sumele alocate pentru canale „de nișă” precum Soloviov Live sau agregatorul online Readovka, care au primit deja în 2025 fonduri directe din bugetul federal. În paralel, Kremlinul investește într-o nouă aplicație de mesagerie de stat, „Max”, după ce rețelele sociale au început să își limiteze serviciile în Rusia.

Mesajul este limpede: în timp ce familiile militarilor pierd indemnizații și veteranii primesc mai puțin sprijin, statul rus pompează resurse în aparatul său propagandistic. Kremlinul pariază pe controlul narativului intern, chiar dacă pe front cifrele și realitatea devin tot mai greu de ascuns.

