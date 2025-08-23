„Rusia nu este dușmanul meu”. Noua campanie de propagandă a Kremlinului ajunge în România

Colante cu mesajul Rusia nu este dușmanul meu găsite în România/FOTO: CPD

Pe fondul unei ofensive mediatice tot mai sofisticate, Kremlinul a lansat în Europa o campanie de imagine sub sloganul „Rusia nu este dușmanul meu” – un mesaj aparent inocent, dar care ascunde o strategie mai amplă de rescriere a percepției publice față de agresiunea rusă în Ucraina.

Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării de pe lângă Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, mesajele au fost deja detectate în România, Franța și Italia, sub forma unor abțibilduri lipite în spațiul public. Campania – parte a războiului informațional purtat de Moscova – își propune, în esență, să construiască o narațiune alternativă în care Rusia apare nu ca agresor, ci ca posibil partener de pace.

Stickerul, adaptat în limba fiecărei țări, prezintă o imagine simplificată: o strângere de mână între un cetățean local și un rus, sugerând o reconciliere posibilă în afara cadrului politic și militar actual.

Instrument de subminare a sprijinului pentru Ucraina

Experții ucraineni atrag atenția că aceste mesaje fac parte dintr-o campanie hibridă menită să discrediteze sprijinul occidental pentru Ucraina, să slăbească încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să semene îndoieli cu privire la parcursul euro-atlantic al țărilor vizate.

„Prin astfel de acțiuni simbolice, Kremlinul încearcă să creeze iluzia unei Rusii non-conflictuale, diminuând propriile crime de război și încurajând divizarea societăților europene”, arată un comunicat al Centrului.

Campania nu este un caz izolat. În ultimele luni, Moscova a intensificat atacurile hibride împotriva infrastructurii critice și a ecosistemului informațional european, folosindu-se de organizații de fațadă, conturi anonime în rețelele sociale și conținut generat artificial.

Zelenski, ținta unei avalanșe de falsuri vizuale

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este vizat de o campanie de dezinformare menită să-i afecteze imaginea în context internațional, mai ales după summitul de la Washington din 18 august.

Pe canalele de Telegram pro-ruse au apărut imagini cu presupuse coperți de caiete școlare fabricate în Ucraina, în care Zelenski ar fi reprezentat în ipostaze similare cu cele ale lui Vladimir Putin. Narativul: președintele ucrainean ar încerca să-și construiască o imagine de lider autoritar, după modelul rus.

Analiza acestor imagini, inclusiv prin instrumente specializate precum Fake Image Detector, indică faptul că materialele sunt generate artificial, iar respectivele produse nu se regăsesc în oferta magazinelor ucrainene, nici online, nici fizic.

Alte falsuri recente includ imagini cu jachete presupus vândute cu „reducere pentru domnul Zelenski”, insinuând că liderul ucrainean ar fi ridiculizat la Washington pentru lipsa unui costum la evenimente oficiale – o narațiune reciclată dintr-un alt context, anterior vizitei sale în Turcia.

Charlie Hebdo, implicată fără voie

Un alt exemplu de dezinformare vizuală: o copertă falsă a revistei satirice Charlie Hebdo, în care Zelenski apare înconjurat de soldați morți, cu titlul: „Principala realizare a lui Zelenski: lider în producția de gaze naturale”. Falsul este ușor de demontat: revista apare doar miercurea, iar coperta pretinsă poartă data de marți, 19 august – cu o zi înaintea ediției reale.

⚡️A fake cover of Charlie Hebdo is circulating online, styled in the publication’s typical satirical format, which vilifies Ukrainian President Volodymyr Zelensky as the Supreme Commander-in-Chief. pic.twitter.com/f9IDZrHT1B — Center for Countering Disinformation (@CforCD) August 19, 2025

Scopul real: oboseala empatică a Vestului

În esență, aceste operațiuni de imagine nu caută doar să cosmetizeze imaginea Rusiei, ci să submineze solidaritatea occidentală. Ele mizează pe epuizarea empatică a opiniei publice europene, pe accentuarea diviziunilor interne și pe normalizarea unei relații viitoare cu Moscova – indiferent de costul uman al războiului.

Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării avertizează că, în lunile următoare, ne putem aștepta la intensificarea acestor campanii: de la manipularea subiectului mobilizării, până la crearea unor „povești de groază” despre presupuse acte de terorism atribuite Ucrainei.

În acest context, capacitatea societăților europene de a distinge între realitate și ficțiune strategică devine un test al rezilienței democratice.

