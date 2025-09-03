Valul de dezinformări despre Ucraina și refugiați cucerește Europa Centrală

Peste 1200 de site-uri care transmit informatii false despre razboiul din Ucraina FOTO Pixabay

Trei publicații independente din Polonia, Cehia și Slovacia au documentat aproape 80 de materiale în care se demontează principalele știri false care vizează Ucraina și refugiații săi. Campania este parte a unui efort mai amplu de combatere a propagandei ruse în regiune.

Vara anului 2025 a adus o inițiativă jurnalistică rar întâlnită în Europa Centrală: colaborarea între trei platforme media independente – „Our Choice” (Polonia), ProUA (Republica Cehă) și „News from Slovakia” – care au lucrat împreună timp de trei luni pentru a demonta sistematic cele mai persistente narațiuni false despre Ucraina și despre refugiații ucraineni.

Coordonat de Centrul pentru Comunicare Strategică, proiectul a produs în acest interval aproximativ 80 de materiale jurnalistice, care nu doar că expun originea și traseul acestor informații false, dar și contextualizează modul în care ele prind rădăcini în societăți aparent stabile, precum cele ale statelor din Grupul de la Vișegrad.

Dezinformarea ca strategie de război

Printre principalele teme identificate se numără:

- Discreditarea statului ucrainean, a armatei și a societății, prin mesaje recurente despre „corupția endemică” și „incapacitatea” instituțională;

- Construirea unei imagini negative a refugiaților, prezentați fie ca o povară socială, fie ca un grup „privilegiat” care tensionează relațiile cu populația locală;

- Asocierea ucrainenilor cu infracționalitatea sau cu amenințări sociale difuze;

- Exploatarea simbolurilor istorice și a memoriei colective pentru a submina solidaritatea regională.

În Polonia, accentele cad pe conflictele istorice nerezolvate. În Cehia, informațiile false alimentează temeri legate de piața muncii și de costurile economice ale solidarității. În Slovacia, acestea se intersectează cu o atmosferă de instabilitate politică și cu un teren fertil pentru teorii ale conspirației.

Propagandă cu față locală

Potrivit experților citați de Centrul pentru Comunicare Strategică, aceste mesaje nu sunt promovate exclusiv de canale pro-ruse. Dimpotrivă, în multe cazuri, ele sunt propagate și de organizații sau figuri locale care urmăresc propriile agende – de la câștig electoral la manipularea unor tensiuni sociale latente.

„Anti-ucrainismul nu mai este doar o trăsătură a propagandei ruse. A devenit o unealtă politică regională, adaptată și reciclată după interese locale”, avertizează specialiștii.

Această campanie de dezinformare face parte, potrivit autorităților ucrainene, dintr-un plan mai larg al Kremlinului de a destabiliza frontul solidarității europene față de Ucraina. Într-un raport separat, Centrul pentru Combaterea Dezinformării de la Kiev a avertizat că, în prima parte a anului 2025, Rusia a concentrat eforturi de propagandă și asupra altor teme sensibile: alegerile din Moldova și Cehia, migrația tinerilor ucraineni și discuțiile din Vest privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

