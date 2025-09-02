Kremlinul derulează un efort informațional pe mai multe fronturi, menit să descurajeze sprijinul occidental pentru Ucraina și să submineze participarea europeană la procesul de pace. Moscova a intensificat recent trei linii retorice menite să influențeze procesul decizional occidental în favoarea Kremlinului: acuzarea statelor europene de prelungirea războiului în Ucraina, amenințarea nucleară împotriva statelor occidentale și susținerea că victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă, scrie Institutul pentru Studiul Războiului.

Câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite și, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental, scrie Institutul pentru Studiul Războiului.

Oficialii Kremlinului, în special purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, au sugerat că statele europene încearcă să prelungească războiul în Ucraina, în efortul de a reintroduce această narațiune rusească de lungă durată în spațiul informațional occidental pentru a submina încrederea SUA în guvernele europene.

Kremlinul îl folosește adesea pe Dmitriev pentru a pleda pentru interesele Rusiei în Occident, în special în ceea ce privește procesul de pace din Ucraina și sancțiunile, pe platforme și instituții media în limba engleză.

Președintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a criticat pe președintele francez Emmanuel Macron și pe cancelarul german Friedrich Merz pe contul său de limbă engleză X pe 31 august, cu privire la implicarea Franței și Germaniei în eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina.

Medvedev a susținut că Merz și Macron au „uitat lecțiile” celui de-al Doilea Război Mondial și că „lucrurile s-ar putea termina ca în 1945 –

Aceste diverse linii retorice urmăresc să susțină eforturile recent intensificate ale Ministerului Apărării (MAP) rus de a prezenta în mod fals victoria Rusiei în Ucraina ca fiind inevitabilă. MAP a încercat să utilizeze cantități mari de date calitative pentru a face afirmații despre progresele Rusiei – date și afirmații pe care ISW le consideră umflate.

Influenții bloggeri de război ruși au criticat Ministerul Apărării și pe șeful armatei, generalul Valeri Gherasimov, acuzând exagerarea progreselor înregistrate pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Gherasimov a afirmat pe 30 august că forțele ruse au capturat 3.500 km pătrați de teritoriu și 149 de așezări din martie 2025.

„ISW a observat dovezi care arată că forțele ruse au câștigat doar aproximativ 2.346 km pătrați de teritoriu ucrainean și au capturat 130 de așezări” în acea perioadă, a subliniat think tank-ul american.

Bloggerii militari au caracterizat și ei cifrele lui Gherasimov ca fiind „o exagerare foarte mare” și au întrebat ce elemente ale structurii de comandă militare ruse furnizează rapoarte false înaltului comandament rus.

ISW a afirmat că „câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite” și că, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental: acuzând statele europene că prelungesc războiul, făcând amenințări nucleare și susținând că victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă.

„Câștigurile Rusiei au fost în mare parte graduale și lente”, scrie ISW.

Statul Major ucrainean a raportat pe 30 august că forțele ruse au suferit 210.000 de victime în regiunile Harkov, Luhansk și Donețk între ianuarie și august 2025, o medie de 26.250 de victime pe lună.

Potrivit aceleași surse, forțele ruse au suferit un total de 290.000 de victime în întreg teatrul de operațiuni între ianuarie și august 2025, o medie de 36.250 de victime pe lună.

Orice evaluare a performanței și forței Rusiei pe câmpul de luptă trebuie să examineze atât ritmul avansului, cât și pierderile rezultate pentru a realiza aceste câștiguri.

