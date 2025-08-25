Rusia, campanie de propagandă în ţările europene, inclusiv în România. „Rusia nu este duşmanul meu”

Autocolante cu „Rusia nu este dușmanul meu” lipite prin România FOTO X/ Center for Countering Disinformation

Rusia a lansat o campanie de propagandă în Europa sub sloganul „Rusia nu este dușmanul meu”. Autocolante cu acest mesaj au apărut în România, Franța și Italia. Acest lucru a fost relatat pe Telegram de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

„Rusia a lansat campania de propagandă "Rusia nu este dușmanul meu", care a ajuns și în România. Autocolante cu acest mesaj apar în orașe ca parte a campaniei hibride a Kremlinului, care vizează crearea iluziei unui "parteneriat pașnic". Prin astfel de instrumente de influență, Rusia încearcă să se prezinte ca un factor de pace, să minimizeze propriile crime și să semene discordie în societățile europene”, se arată în comunicat, scrie Ukrinform.

⚡️russia has launched a propaganda campaign in Europe called “russia is not my enemy,” which has now reached Romania. Stickers with this message are appearing in cities, as part of the kremlin’s hybrid campaign to create the illusion of a “peaceful partnership.” pic.twitter.com/QOT2JNOpdT — Center for Countering Disinformation (@CforCD) August 21, 2025

Se observă că acțiuni similare au fost deja înregistrate în Franța și Italia, în special prin intermediul organizațiilor pro-ruse.

Centrul a adăugat că scopul campaniei este de a submina încrederea cetățenilor în statul de drept și în instituțiile democratice din țările lor, de a pune la îndoială cursul euro-atlantic și de a discredita sprijinul pentru Ucraina.

După cum a relatat Ukrinform, Rusia a intensificat semnificativ atacurile hibride asupra infrastructurii critice a UE de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina.

