Rusia câștigă teren în Donbas și își consolidează poziția în eventuale negocieri de pace. Ucraina, tot mai presată pe front

Pe fondul eforturilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a deschide un canal de comunicare direct cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a opri războiul, dinamica de pe câmpul de luptă înclină treptat în favoarea Moscovei, ceea ce ar putea întări poziția Rusiei la masa tratativelor.

Regiunea Donbas, epicentrul confruntărilor, rămâne prioritatea strategică a forțelor ruse, care avansează lent, dar constant în zona Pokrovsk, în estul regiunii Donețk. Potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState, trupele ruse încearcă să închidă un arc ofensiv în jurul orașului Pokrovsk, odinioară un nod logistic important cu aproximativ 60.000 de locuitori. Zona vizată are o deschidere de circa 16 kilometri.

Potrivit unei evaluări a Ministerului britanic al Apărării, publicată în august, forțele ruse au înregistrat în iulie un ritm de avans mai rapid decât în lunile anterioare, reușind să ocupe aproximativ 500-550 km² de teritoriu ucrainean.

Trump presează pentru negocieri, dar Moscova nu pare dispusă la concesii

Aceste evoluții militare coincid cu apelurile repetate ale președintelui american Donald Trump pentru inițierea unor negocieri de pace „cu orice preț”. Trump, care a avut o întâlnire cu Putin pe 15 august în Alaska, pare să susțină o înțelegere politică pe termen lung, mai curând decât o încetare imediată a focului.

„Suntem pregătiți pentru orice format de dialog la nivel de lideri, pentru că doar la acest nivel pot fi rezolvate problemele cele mai complicate și dureroase”, a declarat Zelenski în fața presei, la Washington.

Totuși, analiștii politici avertizează că Rusia nu vizează o pace veritabilă, ci doar o simulare de disponibilitate, în paralel cu consolidarea propriilor poziții pe teren. „Obiectivul Moscovei rămâne dominarea politică a Ucrainei. Negocierile ar putea fi folosite doar pentru a câștiga timp și a obține concesii suplimentare”, a declarat Konrad Muzyka, analist militar polonez, pentru publicația Kyiv Independent.

Presiunea militară crește în estul Ucrainei

Potrivit lui Muzyka, trupele ruse au avansat recent cu aproximativ 10 kilometri către axa strategică Dobropillia–Kramatorsk, accentuând riscurile pentru orașul Dobropillia. Deși forțele ucrainene au reacționat rapid prin mobilizarea de trupe suplimentare, contraofensiva s-a lovit de dificultăți, iar unele teritorii au fost pierdute.

„Capacitatea Ucrainei de a apăra terenul pare să fie în declin”, afirmă Muzyka, directorul companiei de consultanță militară Rochan Consulting.

Pe altă axă, trupele ruse au pătruns în luna iunie în regiunea Dnipropetrovsk, la vest de Donețk, cu scopul de a securiza flancul sudic al Pokrovskului și de a crea condițiile pentru o eventuală încercuire a orașului. Armata ucraineană a anunțat la 21 august că a recucerit unele sate de la granița administrativă.

Kostiantinivka, următoarea țintă majoră

Pe lângă Pokrovsk și Dobropillia, forțele ruse își concentrează atacurile asupra orașului Kostiantinivka, situat la circa 50 de kilometri nord-est de Pokrovsk. Atacurile sunt lansate din trei direcții, dinspre localitățile ocupate Ciasiv Iar și Toretsk, într-o manevră clasică de încercuire.

O problemă structurală majoră a Ucrainei rămâne densitatea scăzută a trupelor pe unele segmente ale frontului. Potrivit analistului militar finlandez Emil Kastehelmi, de la grupul de cercetare Black Bird Group, liniile ucrainene sunt „poroase”, ceea ce facilitează pătrunderea inamicului.

În același timp, campania de recrutare a Rusiei continuă într-un ritm susținut, cu un aport lunar de aproximativ 9.000 de noi militari, potrivit datelor furnizate de comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski.

„Deși se vorbește mult despre pace, nu am observat nicio schimbare în modul de acțiune al trupelor ruse. Ofensiva lor rămâne agresivă și constantă”, a concluzionat Kastehelmi.

Perspective sumbre pentru Pokrovsk

Potrivit evaluărilor specialiștilor, căderea Pokrovskului în următoarele luni nu este exclusă, ceea ce ar putea oferi Rusiei un avantaj major în orice negociere viitoare. Totuși, experții subliniază că un colaps general al frontului ucrainean în Donbas este puțin probabil pe termen scurt, dacă Kievul reușește să își mențină capacitatea de reacție și să desfășoare noi unități în zonele critice.

